Δήμος Καλαμάτας: Πρόγραμμα μαζικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων

Η δράση υλοποιείται μετά από πρόσκληση του Δήμου προς τους εθελοντές κτηνιάτρους του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
Για την υλοποίηση του προγράμματος ο Δήμος Καλαμάτας συνεργάζεται με τον Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε την περασμένη Δευτέρα δεκαπέντε δωρεάν στειρώσεις από δύο κτηνιάτρους.
Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” και επαγγελματίας πάνω στον κλάδο Χριστίνα Καντζιλιέρη ενημέρωσε πως θα γίνουν περίπου 150 στειρώσεις μέσα στο διήμερο, τονίζοντας πως αν ο Δήμος είχε ένα δικό του κτηνιατρείο η διαδικασία θα γινόταν με μεγαλύτερη ευκολία. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε πως το θέμα έχει τεθεί στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, λέγοντας πως υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον χώρο, το προσωπικό κ.α.