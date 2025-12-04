Δήμος Καλαμάτας: Πρόγραμμα μαζικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων

Πρόγραμμα μαζικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς (γάτες) θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Δεκεμβρίου από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

Η δράση υλοποιείται μετά από πρόσκληση του Δήμου προς τους εθελοντές κτηνιάτρους του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

Για την υλοποίηση του προγράμματος ο Δήμος Καλαμάτας συνεργάζεται με τον Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε την περασμένη Δευτέρα δεκαπέντε δωρεάν στειρώσεις από δύο κτηνιάτρους.

Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” και επαγγελματίας πάνω στον κλάδο Χριστίνα Καντζιλιέρη ενημέρωσε πως θα γίνουν περίπου 150 στειρώσεις μέσα στο διήμερο, τονίζοντας πως αν ο Δήμος είχε ένα δικό του κτηνιατρείο η διαδικασία θα γινόταν με μεγαλύτερη ευκολία. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε πως το θέμα έχει τεθεί στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, λέγοντας πως υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον χώρο, το προσωπικό κ.α.