Μεσσήνη: Στους αγρότες ο Αθανασόπουλος

Στο σημείο συγκέντρωσης των αγροτών στη Μεσσήνη, στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, παραβρέθηκε χθες ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, όπου συζήτησε μαζί τους τις θέσεις και τα αιτήματά τους.

Ο δήμαρχος εξέφρασε τη στήριξή του μιας και υπάρχουν προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, τα οποία απαιτούν άμεσες λύσεις. Τόνισε, επίσης, ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελούσε ανέκαθεν βασική παραγωγική δύναμη για τον τόπο και για να συνεχίσει να διαδραματίζει αυτόν τον ρόλο, πρέπει να παραμείνει ζωντανός.