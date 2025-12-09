Δήμος Καλαμάτας: Προμήθεια κρέατος σε άπορους κατοίκους

Η ενίσχυση αφορά συνολικά 979 κιλά χοιρινό κρέας, τα οποία θα διατεθούν στους οικονομικά αδύναμους δημότες, βάσει της κατάστασης δικαιούχων που έχει καταρτίσει η υπηρεσία. Όπως προβλέπεται, η ποσότητα που θα λάβει κάθε οικογένεια διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της. Για τη συγκεκριμένη δράση εγκρίθηκε πίστωση 8.546 ευρώ. Η εισήγηση βασίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης και βοηθημάτων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης των πιο ευάλωτων οικογενειών κατά την εορταστική περίοδο. Ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης ενημέρωσε πως μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εγκρίθηκαν 395 αιτήσεις, μέσω των οποίων προκύπτουν 789 άτομα. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός σχολίασε πως οι αιτήσεις σε συνάρτηση με το ποσό που θα δώσει ο Δήμος αντιστοιχούν χονδρικά σε 21 ευρώ ανά οικογένεια, λέγοντας πως ο Δήμος θα έπρεπε να εστιάσει περισσότερο στο κοινωνικό του πρόσωπο. Ο Σαράντος Μαρινάκης υπενθύμισε πως δεν “τρέχει” μόνο αυτή την παροχή ο Δήμος, υπογραμμίζοντας πως δίνονται καθημερινά 125 μερίδες από το Δημοτικό Συσσίτιο και ότι 160 οικογένειες υποστηρίζονται από το Δημοτικό Παντοπωλείο. “Οποιος προστρέχει στο Δήμο και πληροί τις προϋποθέσεις θα υποστηριχθεί στον ανώτερο βαθμό” πρόσθεσε. Ο εντεταλμένος σύμβουλος Γιώργος Φάβας συμπλήρωσε ότι ανάλογα με τα άτομα κάθε οικογένειας προβλέπεται πόσα κιλά θα λάβει, εκτιμώντας πως η κοινωνική πολιτική του Δήμου Καλαμάτας είναι από τις μεγαλύτερες σε επίπεδο Περιφέρειας.

Τ.Αν.