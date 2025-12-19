Βόλτες με το Χριστουγεννιάτικο τρενάκι στην Τριφυλία

Στη μαγεία των Χριστουγέννων θα ταξιδεύει τους μικρούς του επιβάτες το χριστουγεννιάτικο τρενάκι, από αύριο Σάββατο και για όλη την περίοδο των εορτών στην περιοχή της Τριφυλίας.

Παράλληλα, χριστουγεννιάτικα χωριά θα στηθούν στις πλατείες της Κυπαρισσίας και των Γαργαλιάνων. Δράσεις που οργανώνονται από το Δήμο Τριφυλίας.

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει: «Το Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου το πρωί το χριστουγεννιάτικο τρένο θα «σφυρίξει» στην Κυπαρισσία ξανά και θα ταξιδεύει στην Τριφυλία έως την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου.

Οι μικροί επιβάτες θα απολαύσουν γιορτινές, απολαυστικές πρωινές και απογευματινές βόλτες με το τρένο, οι οποίες θα πραγματοποιούνται δωρεάν σε καθορισμένη διαδρομή με το ακόλουθο πρόγραμμα: 20 και 21 Δεκεμβρίου στην Κυπαρισσία, 22, 23 και 24 Δεκεμβρίου στα Φιλιατρά, 25 και 26 Δεκεμβρίου στους Γαργαλιάνους, 27 Δεκεμβρίου στη Μαραθόπολη, 28 Δεκεμβρίου στα Φιλιατρά, 29 Δεκεμβρίου στην Κυπαρισσία, 30 Δεκεμβρίου στο Κοπανάκι.

Χριστουγεννιάτικα χωριά θα στηθούν από το Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου έως την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου στις Πλατείες τις Κυπαρισσίας και των Γαργαλιάνων. Ο Άγιος Βασίλης θα δέχεται καθημερινά πρωί και απόγευμα τα γράμματα των μικρών του φίλων και το ξωτικό θα τους διασκεδάζει».