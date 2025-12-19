Ολοκληρώθηκαν οι διανοίξεις οδικών τμημάτων στη Μεσσήνη (βίντεο)

“Για ένα σπουδαίο και αναπτυξιακό έργο που ολοκληρώνεται σήμερα και αφορά σε διανοίξεις τεσσάρων οδικών τμημάτων σε αντίστοιχες περιοχές της πόλης της Μεσσήνης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στη λειτουργική διασύνδεση περιοχών”, κάνει λόγο ο Δήμος.

Ειδικότερα, με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι “ασφαλτοστρώνονται και δίνονται σε χρήση οι οδοί Ναπολέοντος Ζέρβα και Νεράιδος Πηνειώς, δυτικά του δημαρχείου και νότια της οδού Παύλου Πτωχού, Μπουφέα και Λιμνοχωρίου ανατολικά του 2ου Γυμνασίου Μεσσήνης, Ύδρας και Παπασταθοπούλου (κάθετος της οδού Σωτήρη Πατατζή) και Λοχαγού Πετρουλάκη (κάθετος της Γ. Παπανδρέου). Οι εργασίες συνοδεύτηκαν και από την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών ομβρίων υδάτων, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού, εξασφαλίζοντας σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες κυκλοφορίας. Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, συνολικού μήκους 1 χλμ. περίπου, αποτελούν εκτεταμένες διανοίξεις δημοτικών οδών μετά από πολλά χρόνια εντός του σχεδίου πόλης της Μεσσήνης, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στις παρακείμενες ιδιοκτησίες και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων”.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, “οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με βασικό στόχο την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού αστικού περιβάλλοντος”.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος ανέφερε: “Με την περάτωση των διανοίξεων, όπως προβλέπεται στο σχέδιο πόλης, η δημοτική αρχή παραδίδει σε χρήση οδικά τμήματα που αφενός βελτιώνουν την προσβασιμότητα και την οδική ασφάλεια και αφετέρου ενισχύουν τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της πόλης. Η ολοκλήρωσή τους αποτελεί μία ακόμα έμπρακτη απόδειξη ότι προχωράμε με σχέδιο, συνέπεια και όραμα. Πρόκειται για παρεμβάσεις που δεν εξυπηρετούν μόνο τις σημερινές ανάγκες μετακίνησης, αλλά διαμορφώνουν τις βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη της Μεσσήνης. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε έργα υποδομής που βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών και ενισχύουν τη δυναμική και την προοπτική του τόπου μας”.