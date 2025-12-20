Εορταστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Μεσσήνης

Να γιορτάσουν μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους αύριο Κυριακή ο Δήμος Μεσσήνης, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων γεμάτο παράδοση, δημιουργία, παιχνίδι και αθλητισμό.

Η κεντρική πλατεία της πόλης μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης, χαράς και δημιουργίας με δράσεις για παιδιά και οικογένειες, το παραδοσιακό έθιμο του Χριστόψωμου και τον καθιερωμένο νυχτερινό αγώνα δρόμου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-11 π.μ. «Το Χριστόψωμο της πόλης μας» στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης, με την ευγενική χορηγία των αρτοποιών της Μεσσήνης. 11.30 π.μ. Δημιουργικά εργαστήρια με χριστουγεννιάτικες κατασκευές και στολισμός δέντρων ευχών στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης. Συμμετέχουν: Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «Το πρώτο μας Σχολείο», ΚΔΑΠ Αμπάριζα, Χορεύει το παιδικό τμήμα του Δημοτικού Χορευτικού Ομίλου Μεσσήνης.

-7 μ.μ. 5ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου Μεσσήνης “Christmas Night Run”.

Εκκίνηση και τερματισμός στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης, πληροφορίες για εγγραφές στα τηλ: 6945003291, 6945932117. Διοργάνωση: Σύλλογος Αθλουμένων Μεσσήνης (Σ.Α.Μ.), & Δήμος Μεσσήνης.

-7:30 μ.μ. «O Γκρίντς τρώει τα μπισκότα του Συλλόγου». Παιδική εκδήλωση με χορό, παιχνίδια, Face painting στον χώρο του συλλόγου. Διοργάνωση: Πολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσσήνης.