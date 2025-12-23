Θετική ταμειακή εικόνα για το Δήμο Καλαμάτας το 2025

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης, τα συνολικά έσοδα του Δήμου για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 50.069.845,06 ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 36.225.091,82 ευρώ. Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανέρχεται σε 13.878.361,33 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει θετική ταμειακή εικόνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), καταγράφεται θετική απόκλιση στα ίδια έσοδα και στα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών, καθώς ο Δήμος είχε θέσει στόχο είσπραξης 10.031.441,42 ευρώ και τελικά εισέπραξε 12.120.070,32 ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση της τάξης των 2.088.628,90 ευρώ ή ποσοστό 20,82%. Παράλληλα, το οικονομικό αποτέλεσμα του ΟΠΔ εμφανίζεται βελτιωμένο σε σχέση με τον αρχικό στόχο, με ποσοστιαία απόκλιση 2,81%, ενώ το ταμειακό αποτέλεσμα του Δήμου διαμορφώνεται σε 13.388.042,64 ευρώ. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός σχολίασε πως σαν οικονομικό μέγεθος είναι θετικό από την μια πλευρά, θέτοντας το ερώτημα αν αυτά τα 2 εκατ. θα φτάσουν πίσω στους πολίτες ως ανταποδοτικά. Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου ενημέρωσε πως εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι σε παλιές οφειλές, μεταξύ άλλων στα πρόστιμα του ΚΟΚ, προκύπτοντας τα ανάλογα έσοδα, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι όπως είπε ανταποδοτικά. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος στάθηκε στο ποσοστό υλοποίησης των έργων, τονίζοντας πως τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά.

Τ.Αν.