Δήμος Μεσσήνης: Αγορά οικοπέδου για πλατεία στο Πανιπέρι

Στην αγορά οικοπέδου στη Δημοτική Κοινότητα Πανιπερίου προχώρησε ο Δήμος Μεσσήνης, με σκοπό τη δημιουργία πλατείας που θα καλύπτει ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Συγκεκριμένα, υπογράφτηκαν χθες τα συμβόλαια αγοράς οικοπέδου ιδιοκτησίας Γεωργίου Μαρκόπουλου από τους κληρονόμους του.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Δήμο Μεσσήνης “το ακίνητο βρίσκεται σε προνομιακή θέση με απεριόριστη θέα προς τον Μεσσηνιακό κόλπο, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη αξία στο εγχείρημα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν ποιοτικό δημόσιο χώρο αντάξιο της ομορφιάς του τόπου.

Η Δημοτική Αρχή ανταποκρινόμενη στο αίτημα του προέδρου της Δ.Κ. Πανιπερίου και των κατοίκων της Κοινότητας, υλοποιεί έναν σχεδιασμό που ενισχύει την κοινωνική συναναστροφή στα μικρά χωριά καθώς η δημιουργία πλατείας αποτελεί σημείο αναφοράς για συναντήσεις, φιλοξενία πολιτιστικών δράσεων και ενδυνάμωση της τοπικής ζωής. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτυπώνει έμπρακτα τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής να επενδύει σε έργα που αναβαθμίζουν τον δημόσιο χώρο και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Ο Δήμος Μεσσήνης συνεχίζει να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής”.

Στην υπογραφή των συμβολαίων μεταξύ του δημάρχου Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου και των κληρονόμων Γεωργίου Μαρκόπουλου υπό τον συμβολαιογράφο Κωνσταντίνο Μιχελή, παρευρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Αθανασακόπουλος και ο πρόεδρος της Δ.Κ. Πανιπερίου Ανδρέας Χριστόπουλος.