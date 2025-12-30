Καλαμάτα: Αναπληρωτής δημάρχου για το 2026 ο Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος

Ο αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος θα είναι ο αναπληρωτής δημάρχου Καλαμάτας για το 2026.

Την ανακοίνωση έκανε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος πριν λίγη ώρα στο πλαίσιο απολογιστικής ενημέρωσης για τα πεπραγμένα του Δήμου Καλαμάτας μέσα στο 2025.

