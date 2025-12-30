eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Καλαμάτα: Αναπληρωτής δημάρχου για το 2026 ο Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος

Γράφτηκε από την

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος θα είναι ο αναπληρωτής δημάρχου Καλαμάτας για το 2026.

Την ανακοίνωση έκανε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος πριν λίγη ώρα στο πλαίσιο απολογιστικής ενημέρωσης για τα πεπραγμένα του Δήμου Καλαμάτας μέσα στο 2025.

Περισσότερα σε νεότερη ανάρτηση...

Κατηγορία Δήμοι
