Ο εορτασμός των Θεοφανείων στην Καλαμάτα - Το πρόγραμμα

Ο εορτασμός των Θεοφανείων θα τελεσθεί και φέτος στην Καλαμάτα τη Τρίτη 6 Ιανουαρίου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και ώρα 10.15, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού θα πραγματοποιηθεί η τελετή του Μεγάλου Αγιασμού.

Ακολούθως, στις 11.00 το πρωί, θα εκκινήσει η θρησκευτική πομπή και θα καταλήξει στο χώρο έμπροσθεν του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας, όπου θα τελεσθεί από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, καθιερωμένος αγιασμός των υδάτων και η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Επίσης, τελετή Αγιασμού των υδάτων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου και ώρα 17.00, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας. Νωρίτερα στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας και ώρα 16:00, θα τελεσθεί ο Εσπερινός των Θεοφανείων.