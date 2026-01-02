eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 02 Ιανουαρίου 2026 15:36

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Premium Strom

 

Με διακοπές ρεύματος ξεκινάει το νέο έτος σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας. Ειδικότερα τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου από τις 8:30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει το Κορυφάσιο.

Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου από τις 8.30 π.μ. έως τις 3 μ.μ. χωρίς ρεύμα θα μείνουν oικισμός Κωνσταντινέα, Χράνοι στο νότιο τμήμα, Επισκοπή, Κάφου, Λογγά, Νεραϊδόβρυση, Μηλίτσα, Ανατολική Μηλίτσα, Αμπελόκηποι, Κάτω Αμπελόκηποι, Κλεισούρα, Νερατζιά, Νέα Κορώνη, Ράχες Λογγά, Αντλιοστάσιο Βασιλιτσίου.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει το βόρειο τμήμα της Στούπας προς την παραλία της Καλόγριας. Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι Κορυφάσιο, Ικλαινα, Πισασκί, Άγιος Νικόλαος και τα αρδευτικά του Πλατάνου. Τέλος το Σάββατο 10 Ιανουαρίου από τις 8;30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι τα αρδευτικά των Ριγκλίων.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις