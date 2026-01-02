Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Με διακοπές ρεύματος ξεκινάει το νέο έτος σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας. Ειδικότερα τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου από τις 8:30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει το Κορυφάσιο.

Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου από τις 8.30 π.μ. έως τις 3 μ.μ. χωρίς ρεύμα θα μείνουν oικισμός Κωνσταντινέα, Χράνοι στο νότιο τμήμα, Επισκοπή, Κάφου, Λογγά, Νεραϊδόβρυση, Μηλίτσα, Ανατολική Μηλίτσα, Αμπελόκηποι, Κάτω Αμπελόκηποι, Κλεισούρα, Νερατζιά, Νέα Κορώνη, Ράχες Λογγά, Αντλιοστάσιο Βασιλιτσίου.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει το βόρειο τμήμα της Στούπας προς την παραλία της Καλόγριας. Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι Κορυφάσιο, Ικλαινα, Πισασκί, Άγιος Νικόλαος και τα αρδευτικά του Πλατάνου. Τέλος το Σάββατο 10 Ιανουαρίου από τις 8;30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι τα αρδευτικά των Ριγκλίων.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.