Αισιοδοξία για την ενεργειακή αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας - Βαίνει καλώς η διαδικασία αξιολόγησης

Την εκδήλωση ευλόγησε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος που είναι και Πρόεδρος του Δ.Σ., παρουσία του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, του προεδρεύοντα του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Νικήτα Καραμούζη, αντιδημάρχων, δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, εκπροσώπων συλλόγων και φορέων.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας σε σύντομο χαιρετισμό του σημείωσε ότι εξελίσσεται θετικά η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης που έχει κατατεθεί από το Δήμο και στόχο έχει την ενεργειακή αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου.

Ο ίδιος ανέφερε πως το συνολικό κόστος της ενεργειακής αναβάθμισης ανέρχεται στο ποσό του 1.050.000 ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι το εν λόγω έργο θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ενεργειακής αποδοτικότητας του εμβληματικού χώρου πολιτισμού της πόλης.

Τόσο ο δήμαρχος όσο και ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας απηύθυναν εύσημα στον προεδρεύοντα, Νικήτα Καραμούζη, για τα έργα και τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τα οποία έχουν βελτιώσει αισθητικά και λειτουργικά το Πνευματικό Κέντρο. Το φλουρί κέρδισε η Ντίνα Πλατανιά - Μαστοράκη.