Ελλείψεις στην πρόταση για αναβάθμιση Κορδία

Για τον λόγο αυτό η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ζήτησε και η Δημοτική Επιτροπή σήμερα στη 1 το μεσημέρι, αναμένεται να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις αυτές.

Ειδικότερα, η Επιτροπή πρόκειται να λάβει απόφαση, με την οποία ο Δήμος θα δεσμεύεται ότι: α) θα υλοποιήσει, με δική του δαπάνη, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού της παιδικής χαράς και των οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου καθώς και ότι η εν λόγω προμήθεια και εγκατάσταση θα έχουν ολοκληρωθεί έως την ολοκλήρωση της προτεινόμενης πράξης, β) θα υλοποιήσει, με δική του δαπάνη, τον καθαρισμό του χώρου (εργασίες εκσκαφών και μερικής απομάκρυνσης προϊόντων εκσκαφής και μπαζών, εργασίες εκρίζωσης, κοπής και απομάκρυνσης θάμνων και δέντρων οποιασδήποτε διαμέτρου) προ της έναρξης υλοποίησης του έργου, όπως αναφέρεται και στο υποβληθέν τεύχος τεχνικής περιγραφής.

Ακόμα, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της πράξης, ο Δήμος Καλαμάτας θα πρέπει να υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος “Πελοπόννησος”: α) βεβαίωση ολοκλήρωσης των εργασιών καθαρισμού της περιοχής παρέμβασης, πριν την προέγκριση δημοπράτησης, β) βεβαίωση ολοκλήρωσης της εγκατάστασης εξοπλισμού της παιδικής χαράς και των οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου, μαζί με τη βεβαίωση περαίωσης του έργου.

* Να υπενθυμίσουμε ότι στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας, στις 24 Φεβρουαρίου, όπου εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης είχε εισηγηθεί ότι “η πράξη αυτή αφορά στην μετατροπή της έκτασης των 17 στρεμμάτων περίπου, που αποτελεί τμήμα της παραχωρηθείσας στο Δήμο έκτασης και σήμερα αποτελεί πλήρως αδιαμόρφωτο χώρο, σε χώρο αστικού πρασίνου και αναψυχής μέσα από παρεμβάσεις με ήπια έργα διαμορφώσεων εδάφους, σημαντικές φυτεύσεις και δημιουργία ζωνών πρασίνου, δίκτυα ύδρευσης – άρδευσης, αστικό εξοπλισμό, φωτισμό και λοιπές υποδομές αναψυχής. Οι διαμορφώσεις θα επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, σε εμποδιζόμενα ή ηλικιωμένα άτομα, επιτρέποντάς τους την φιλική περιήγηση στο χώρο. Με τις παρεμβάσεις δημιουργείται ένα ευνοϊκό μικροκλίμα, το οποίο δημιουργεί τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Τα υλικά που θα επιλεγούν θα είναι οικολογικά, εύκολα στη συντήρηση, ασφαλή στη χρήση, με υψηλές τιμές ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας και μεγάλη ικανότητα εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας”.

Ο αντιδήμαρχος είχε διευκρινίσει ότι το συγκεκριμένο έργο αφορά την περιοχή ανάμεσα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και το γήπεδο της ΕΠΣ Μεσσηνίας και πως το έργο θα υλοποιηθεί μελέτη – κατασκευή, δηλαδή ο ανάδοχος θα αναλάβει και τη σύνταξη των οριστικών μελετών.

Γ.Σ.