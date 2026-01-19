Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τετάρτη

Η πρώτη είναι η 1η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου για το 2026 κι έχει προγραμματιστεί στις 4.45 το απόγευμα. Και η δεύτερη είναι ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Μεσσήνης (για το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 20125) κι έχει προγραμματιστεί στις 6.30 το απόγευμα. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή θεμάτων από δημοτικούς συμβούλους και προέδρους κοινοτήτων προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, έχει οριστεί σήμερα Δευτέρα, στις 10 το πρωί.

Τα σημαντικότερα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι: Διαπίστωση λύσεως συμβάσεως δωρεάς και αυτοδίκαιης κτήσεως κυριότητος δωρηθέντος ακινήτου Κοινότητας Λογγάς από τον Δήμο Μεσσήνης. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης και όρων χρησιδανείου. Παροχή γνώμης για παραχωρήσεις αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας. Συζήτηση σχετικά με τον καταρροϊκό πυρετό των αιγοπροβάτων του Δήμου μας. Συζήτηση του από 14/01/2026 αιτήματος πολιτών.