Ζητούν μετρήσεις στην Καλλιρρόη

Να υλοποιηθούν οι ληφθείσες αποφάσεις για “προληπτικές μετρήσεις (χημικές για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη βαρέων μετάλλων και άλλων ρυπογόνων στοιχείων) τώρα και στη συνέχεια κατά τακτά χρονικά διαστήματα, δημιουργώντας βάση δεδομένων και συνεχούς παρακολούθησης των νερών των γεωτρήσεων της Καλλιρρόης, - τουλάχιστον αυτών που υδροδοτείται το χωριό” - , λόγω της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων της περιοχής, ζητεί ο τέως πρόεδρος της Κοινότητας Χρήστος Κυριακόπουλος, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου.

Με αφορμή τις αναφορές στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και τα σχετικά δημοσιεύματα σχετικά με τη ρύπανση στον υπό αποκατάσταση χώρο της Μαραθόλακας Ταϋγέτου, με βάση τα δημοσιοποιημένα ευρήματα των μετρήσεων που έγιναν από τη διεθνή ερευνητική ομάδα Τoxic Ground της ομάδας Reporters United, ο κ. Κυριακόπουλος απευθύνει επιστολή προς την δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους Οιχαλίας.

Κάνει λόγο για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, “λόγω της κατασκευής και της λειτουργίας σκουπιδοεργοστασίου με ΧΥΤΑ στην Καλλιρρόη και λόγω των πολλών αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν ως προς την ακαταλληλότητα της συγκεκριμένης περιοχής”. Κι υπενθυμίζει τις προ πενταετίας προτάσεις τους στον Δήμο και την Περιφέρεια Πελοποννήσου “να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκτεταμένος έλεγχος από δημόσιο φορέα (Πανεπιστήμιο, ΙΓΜΕ, ερευνητικό κέντρο «Δημόκριτος» κλπ.) στον υπόγειο και επιφανειακό υδροφόρο ορίζοντα, στο έδαφος, στο κυρίως εισόδημα της περιοχής μας - το ελαιόλαδο μας - στο υπέδαφος, καθώς και στην ατμόσφαιρα για την διαπίστωση της υπάρχουσας κατάστασης και για την τυχόν ήδη υπάρχουσα ρύπανση της περιοχής, όπου εσχεδιάζετο και τελικά ολοκληρώθηκε η κατασκευή σκουπιδοεργοστασίου με ΧΥΤΥ, καθώς και της πέριξ αυτής περιοχής - από βαρέα μέταλλα και άλλα ρυπογόνα στοιχεία”.

Υπενθυμίζει, επίσης, ότι είχαν επισημάνει “την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης του αιτουμένου ελέγχου για την διαπίστωση της υπάρχουσας κατάστασης, ούτως ώστε σε περίπτωση που λειτουργήσει τέτοια εγκατάσταση να υπάρχουν ήδη στοιχεία, τα οποία θα μπορούν να συγκριθούν με μεταγενέστερα στοιχεία μετρήσεων που για εμάς θα είναι σίγουρα επιβαρυντικά για το περιβάλλον, την υγεία των κατοίκων και την οικονομία ολόκληρης της περιοχής”.

Ο τέως πρόεδρος της Καλλιρρόης σημειώνει ότι “μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει χημικές αναλύσεις του νερού των γεωτρήσεων της Καλλιρρόης, από τις οποίες υδροδοτείται το χωριό και οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση 450 περίπου μέτρων από το σκουπιδοεργοστάσιο, για τον έλεγχο της ύπαρξης ή μη βαρέων μετάλλων και λοιπών ρυπογόνων στοιχείων” και προσθέτει, μεταξύ άλλων, απευθυνόμενος στη δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους:

“Δηλαδή, πρέπει να φτάσουμε στο σημείο η περιοχή της Καλλιρρόης να γίνει μία νέα Μαραθόλακα και μετά να ψαχνόμαστε αν έχει μολυνθεί το νερό της περιοχής από βαρέα μέταλλα και άλλα ρυπογόνα στοιχεία; Δεν είναι καλύτερο το προλαμβάνειν, όπως εμείς το έχουμε προτείνει και εξακολουθούμε να το προτείνουμε με τη δημιουργία βάσης δεδομένων και την κατά τακτά χρονικά διαστήματα παρακολούθηση μέσω των εξειδικευμένων μετρήσεων για ύπαρξη βαρέων μετάλλων, αρωματικών υδρογονανθράκων και λοιπών ρυπογόνων στοιχείων, την παρακολούθηση μιας πιθανής μόλυνσης του νερού των γεωτρήσεων της Καλλιρρόης, που μία πιθανή ρύπανση τους θα σημάνει και την μόλυνση ολόκληρου του υδροφόρου ορίζοντα της Ανω Μεσσηνίας;”.

Καταλήγοντας, τονίζει ότι “επιθυμία και ευχή όλων μας είναι το νερό της περιοχής μας να είναι κατάλληλο προς πόση, με βάση τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Η όποια ένσταση και πρόταση που κατατίθενται, είναι καλοπροαίρετη και σκοπός και στόχος μας είναι να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα η ποιότητα του πολυτιμότερου αγαθού για τον άνθρωπο, που είναι το νερό. Και συγκεκριμένα του νερού που διατίθεται προς κατανάλωση προς τους συνδημότες μας. Γι’ αυτό υλοποιείστε τις ήδη παρμένες αποφάσεις σας”.