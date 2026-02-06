Τοποθέτηση ΑΤΜ στο Χατζή  ζητεί ο  Λεντούδης

Την παρέμβαση του Δήμου Μεσσήνης για να τοποθετηθεί ένα ΑΤΜ στο Χατζή, στο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου “να εξυπηρετήσει τους κατοίκους 15 – 20 χωριών”, ζήτησε ο πρόεδρος της Κοινότητας Βλάση Γιάννης Λεντούδης, στο Δημοτικό Συμβούλιο, το απόγευμα της Τετάρτης.

Παρατήρησε ότι τώρα οι κάτοικοι των χωριών της περιοχής ταλαιπωρούνται και αναγκάζονται να πηγαίνουν στη Μεσσήνη, στο Πεταλίδι και την Πύλο, για να βγάλουν 50 ευρώ.

“Θα το εξετάσουμε, αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα που υπάρχει”, απάντησε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος. Πρόσθεσε πως “θα κάνουμε τις επαφές που πρέπει, θα πιέσουμε. Και θα διαθέσουμε το δημοτικό κατάστημα”, ενώ άσκησε κριτική σε κατοίκους της Λογγάς, καθώς, όπως υποστήριξε, κανείς δεν παραχωρούσε χώρο σε ισόγειο σπιτιού ή καταστήματος, όταν έψαχναν χώρο για να βάλουν ΑΤΜ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος ζήτησε να αντικατασταθεί το ΑΤΜ στη Βαλύρα, που έκλεψαν.

Γ.Σ.