Οκτώ κοινότητες του Δήμου Μεσσήνης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Οκτώ κοινότητες του Δήμου Μεσσήνης κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για τις καταστροφές από την κακοκαιρία το τριήμερο 30 Ιανουαρίου – 1η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με απόφαση του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου.

Αυτό ανακοίνωσε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, κατά την ενημέρωσή του στο Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα της Τετάρτης.

Ειδικότερα, ο γ.γ. αποφάσισε “την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας: Των Δημοτικών Κοινοτήτων Καρποφόρων, Κόκκινου, Πανιπερίου και Πεταλιδίου της

Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου. Των Δημοτικών Κοινοτήτων Κεφαλινού και Ρευματιάς της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης. Της Δημοτικής Κοινότητας Λευκοχώρας της Δημοτικής Ενότητας Μεσσήνης και της Δημοτικής Κοινότητας Αμφιθέας της Δημοτικής Ενότητας Ανδρούσας του Δήμου Μεσσήνης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις), που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις), τα οποία εκδηλώθηκαν από τις 30 Ιανουαρίου 2026 έως την 1η Φεβρουαρίου 2026 στις ανωτέρω περιοχές, σύμφωνα με έγγραφο του Δήμου στις 3 Φεβρουαρίου.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για 3 μήνες, ήτοι έως και 30 Απριλίου 2026. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας”.

Στην ενημέρωσή του προς το Συμβούλιο ο δήμαρχος έκανε λόγο για δύσκολες καταστάσεις και καταστροφές σε 5 σημεία, στον δρόμο Αβραμιού – Στρέφι, στον δρόμο Νεοχώρι – Βελίκα, σε Τζάνε, Πανιπέρι, Πεταλίδι και Κόκκινου. Ανέφερε ότι ο Δήμος θα συντάξει μελέτη για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση, που με την απόφαση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος θα έχει άμεση πρόσβαση σε πόρους και θα μπορεί να προχωρήσει σε ταχύτατες διαδικασίες.

Ο κ. Αθανασόπουλος παρατήρησε πως η απόφαση κήρυξης έχει σημασία και για τους ιδιοκτήτες 8 σπιτιών στο Τζάνε, που πλημμύρισαν κι έπαθαν σοβαρές ζημιές, ενώ πρόσθεσε ότι θα γίνει καταγραφή αυτών των ζημιών και θα κάνουν ενέργειες και οι ιδιοκτήτες και θα αποζημιωθούν.

Τέλος, ο δήμαρχος υπενθύμισε ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί και οι Κοινότητες Νέας Κορώνης, Λογγάς, Χράνων και Αχλαδοχωρίου, για καταστροφές από πλημμύρες στις 4 και 5 Δεκεμβρίου.

Γ.Σ.

(Φωτογραφία αρχείου)