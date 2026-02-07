Καλαμάτα και κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η Καλαμάτα, η Δημοτική Αρφαρών, οι 7 κοινότητες του Ταϋγέτου και οι Κοινότητες Αμφειας και Πολιανής κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες, μέχρι τις 30 Απριλίου, σύμφωνα με απόφαση του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου.

Οι κοινότητες του Ταϋγέτου είναι Πηγών, Νέδουσας, Αρτεμισίας, Αλαγονίας, Ελαιοχωρίου, Λαδά και Καρβελίου.

Οπως επισημαίνεται, η κήρυξη αποφασίστηκε για “την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις), τα οποία εκδηλώθηκαν την 1η Φεβρουαρίου 2026 στις ανωτέρω περιοχές, σύμφωνα με έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας στις 5 Φεβρουαρίου.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης και για 3 μήνες, ήτοι έως και 30 Απριλίου 2026. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο

έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας”.