Σάββατο, 07 Φεβρουαρίου 2026 20:26

Καλαμάτα: Αναβάθμιση παιδικής χαράς στον Νέδοντα

Τη σύμβαση για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς στο σκεπασμένο τμήμα του Νέδοντα, πάνω από το Αναψυκτήριο, υπέγραψε χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας “Βορβίλας Κωνσταντίνος και Σία ΟΕ”.

Αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης είναι η αναβάθμιση (εξυγίανση και προετοιμασία εδάφους, δημιουργία κρασπέδων, αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενου εξοπλισμού) της παιδικής χαράς που βρίσκεται στο σκεπασμένο τμήμα του Νέδοντος, γνωστή ως παιδική χαρά Αναψυκτηρίου ή τα “Σκοινιά”.

Η κάλυψη της δαπάνης της σύμβασης θα γίνει από δωρεά της ΔΕΗ Α.Ε. προς τον Δήμο Καλαμάτας, ύψους 20.019,80 ευρώ.

Ο Δήμος αιτήθηκε για τη δωρεά με επιστολή του στην Επιχείρηση στις 5 Νοεμβρίου 2025, περιγράφοντας τη σημασία της αναβάθμισης της συγκεκριμένης παιδικής χαράς και η ΔΕΗ Α.Ε., στο πλαίσιο προγράμματος κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί, με έγγραφό της αποδέχθηκε το αίτημα.

 

(Φωτογραφία αρχείου)

