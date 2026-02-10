Κριτική Κανάκη στη Δημοτική Αρχή – απάντηση Καρβέλα: Κατέρρευσε τμήμα του μόλου στη Γιάλοβα!

“Γιάλοβα Μεσσηνίας. Επτά χρόνια μετά τον Ζορμπά, κατέρρευσε η αλήθεια πριν καταρρεύσει ο μόλος”, αναφέρει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Πύλου – Νέστορος Ηλίας Κανάκης. Και σε ανακοίνωσή του επικρίνει δριμύτατα τη δημοτική αρχή για κατάρρευση τμήματος του μόλου στη Γιάλοβα, με αποτέλεσμα χθες να ανατραπεί φορτηγό.

Ο κ. Κανάκης υποστηρίζει ότι “στην πράξη, ο μόλος της Γιάλοβας δεν αποκαταστάθηκε (από την κακοκαιρία «Ζορμπάς»), δεν έγινε παρέμβαση καμία για να θωρακίσουν το έργο, ούτε αντιμετώπισαν τα διαρθρωτικά προβλήματα που είχαν επισημανθεί από το 2018”.

Στην ανακοίνωσή του ο ανεξάρτητος σύμβουλος αναφέρει:

Τον Σεπτέμβριο του 2018 η καταιγίδα Ζορμπάς έπληξε σφοδρά τη Μεσσηνία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές. Ανάμεσά τους, σοβαρή βλάβη υπέστη ο μόλος της Γιάλοβας, έργο κομβικής σημασίας για την ασφάλεια του λιμένα, την τουριστική δραστηριότητα και την καθημερινότητα της περιοχής.

Η ζημιά τότε αναγνωρίστηκε επίσημα από την Πολιτεία. Στον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών Γιώργος Δέδες, ο οποίος διαπίστωσε ιδίοις όμμασι την έκταση της καταστροφής.

Ακολούθως, κατόπιν έγκρισης αποδόθηκαν στον Δήμο Πύλου-Νέστορος 2,5 εκ. ευρώ, σημαντικό χρηματικό ποσό, με ρητό σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών των λιμένων Γιάλοβας, Πύλου, Μεθώνης, Κορώνης, που προκάλεσε ο Ζορμπάς.

Επτά χρόνια αργότερα, ο μόλος καταρρέει εκ νέου. Η στιγμή που τα χρήματα άλλαξαν κατεύθυνση.

Κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατανομή των κονδυλίων, τέθηκε από τον σημερινό δήμαρχο Παναγιώτη Καρβέλα το ζήτημα ότι η καταιγίδα είχε παρασύρει τον υποθαλάσσιο αγωγό λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού Μεθώνης.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση. Ο δημοτικός σύμβουλος Μεθώνης κ. Γιώργος Ζεργιώτης αντέκρουσε δημόσια τον ισχυρισμό, δηλώνοντας ότι ο συγκεκριμένος υποθαλάσσιος αγωγός δεν κατασκευάστηκε ποτέ, άρα δεν θα μπορούσε να έχει καταστραφεί. Η παρέμβαση αυτή έθεσε ένα κρίσιμο ερώτημα που ουδέποτε απαντήθηκε επαρκώς, πώς κατευθύνθηκαν κονδύλια αποκατάστασης φυσικών καταστροφών σε έργο που δεν υφίστατο;

Αποκατάσταση που δεν έγινε, κατάρρευση που ήρθε. Στην πράξη, ο μόλος της Γιάλοβας δεν αποκαταστάθηκε, δεν έγινε παρέμβαση καμία για να θωρακίσουν το έργο, ούτε αντιμετώπισαν τα διαρθρωτικά προβλήματα που είχαν επισημανθεί από το 2018.

Το αποτέλεσμα έγινε ορατό στις 9 Φεβρουαρίου 2026. Τμήμα του μόλου κατέρρευσε, ενώ φορτηγό όχημα ανετράπη και βρέθηκε επικίνδυνα κοντά στη θάλασσα, σε ένα περιστατικό που κατά κοινή ομολογία θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τραγωδία.

Δεν επρόκειτο για ακραίο καιρικό φαινόμενο. Δεν επρόκειτο για απρόβλεπτο γεγονός. Ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθείσας κατάρρευσης, όταν οι φυσικές καταστροφές συναντούν τη θεσμική αδράνεια

Η υπόθεση της Γιάλοβας δεν αφορά μόνο έναν μόλο. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο έκτακτα κρατικά κονδύλια απομακρύνονται από τον αρχικό τους σκοπό, πραγματικές ζημιές μένουν χωρίς αποκατάσταση και η λογοδοσία χάνεται στον χρόνο.

Ο Ζορμπάς έπληξε τη Μεσσηνία το 2018. Όμως η κατάρρευση του 2026 αποδίδεται πρωτίστως στην αδυναμία της τοπικής αυτοδιοίκησης να διαχειριστεί με διαφάνεια, συνέπεια και ευθύνη τους

δημόσιους πόρους.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι ποιος θα αποδώσει ευθύνες εκ των υστέρων. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει έλεγχος πριν η επόμενη κατάρρευση κοστίσει ανθρώπινες ζωές”.

ΠΑΝ. ΚΑΡΒΕΛΑΣ

“Το έργο υλοποιήθηκε από το υπουργείο Υποδομών”

“Το έργο αποκατάστασης των ζημιών από την κακοκαιρία «Ζορμπάς» μελετήθηκε, δημοπρατήθηκε και υλοποιήθηκε από το υπουργείο Υποδομών και ο Δήμος δεν είχε καμία σχέση με το έργο”. Αυτό τόνισε στην “Ε” ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, απαντώντας στην επικριτική κατά της δημοτικής αρχής ανακοίνωση του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Ηλία Κανάκη.

Παρατήρησε ότι το έργο, προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ, αφορούσε και λιμενικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεσσήνης και την ευθύνη για την επίβλεψη και την υλοποίησή του είχε η Διεύθυνση Λιμενικών Εργων του υπουργείου. Επισήμανε ότι η εργολαβία διαλύθηκε και το έργο σταμάτησε χωρίς να ολοκληρωθεί, λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά την περίοδο 2020 – 2021.

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις οδοποιίας και φωτισμού στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Κορώνης και της Φοινικούντας, που είχε αναλάβει ο Δήμος, υλοποιήθηκαν στο ακέραιο.

Για τον υποθαλάσσιο αγωγό της Μεθώνης που αμφισβητείται η κατασκευή και η ύπαρξή του, ανέφερε ότι υπάρχει αποδεικτικό υλικό για την προβληματική λειτουργία του και για την αποκατάστασή του.

Οσον αφορά την κατάρρευση του μόλου στη Γιάλοβα και την ανατροπή του φορτηγού, ο κ. Καρβέλας μας ενημέρωσε ότι πρόκειται για φορτηγό εργολήπτριας εταιρείας του ΔΕΔΔΗΕ, που υλοποιεί το έργο υπογειοποίησης του ηλεκτρικού δικτύου στον παραλιακό οικισμό.

Πάντως, ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος μας πληροφόρησε ότι ο Δήμος θα εκδώσει αναλυτική απάντηση.

Γ.Σ.