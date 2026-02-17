Δήμος Καλαμάτας: Οργανωμένη απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της Κοινότητας Αλαγονίας

Δράση για προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση κατοίκων από τους οικισμούς «Άνω Μεριά» και «Μαχαλάς» πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας και των εθελοντικών ομάδων: Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΟΑΚ) Μεσσηνίας και Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Μεσσηνίας.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος εξέδωσε σχετική απόφαση. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ενημέρωσε με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε για την δράση, ενώ για την καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων κλιμάκιο υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας, με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Παντελή Δρούγα μετέβη στην περιοχή για ενημέρωση «πόρτα- πόρτα».

Στο έργο της ενημέρωσης των κατοίκων συνέδραμαν και υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Παπαδάκη, και οι εθελοντές Φάνης Κωνσταντόπουλος και Ηλίας Φωτόπουλος της ΟΑΚ και Θανάσης Θωμόπουλος και Χρήστος Δεμπεγιώτης της ΕΟΔ.

Για την μετακίνηση ατόμων που δεν είχαν ίδια μέσα, η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας συνέδραμε με ένα εννιαθέσιο βανάκι, ενώ την ενδεχόμενη υγειονομική κάλυψη παρείχαν οι εθελοντές της ΕΟΔ. Οι οδοί διαφυγής είχαν καθορισθεί με τον αρμόδιο αξιωματικό της Τροχαίας Καλαμάτας.

Ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, όπου μετακινήθηκαν οι κάτοικοι που επιθυμούσαν είναι τα «Ξύλινα Καταλύματα Αλαγονίας», ενώ αρκετοί κάτοικοι είχαν μετακινηθεί με ίδια μέσα προς την Καλαμάτα.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης είναι μέτρο που δρομολογείται για την προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.