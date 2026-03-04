eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Ο Αναστάσιος Χρονόπουλος πρόεδρος της ΔΕΥΑ Πύλου - Νέστορος

Τον δημοτικό σύμβουλο της δημοτικής αρχής Αναστάσιο Χρονόπουλο, όρισε πρόεδρο του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πύλου - Νέστορος (ΔΕΥΑ Π-Ν), ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας με απόφασή του.

Στο σκεπτικό της απόφασης καταγράφεται η παραίτηση του δημάρχου από τη θέση του προέδρου της ΔΕΥΑ Π-Ν και αναφέρεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, “η ΔΕΥΑ που συνιστάται σε έναν Δήμο, διοικείται από 11μελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές τους και αποτελείται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως πρόεδρο και 6 ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων οι 4 ανήκουν στην παράταξη του δημάρχου”.

