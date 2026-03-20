Στην απόφαση αναφέρεται ότι “η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΠΟ, έτους 2026”.
Την έκτακτη επιχορήγηση της “Φάρις” του Δήμου Καλαμάτας, με το ποσό των 400.000 ευρώ, ενέκρινε με απόφασή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, “σύμφωνα με την τριετούς διάρκειας (2024-2025-2026) «Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης” της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας (Φάρις), για το Διεθνές Κέντρο Χορού (ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.) Καλαμάτας», για το 2026”.
