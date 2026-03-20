Την έκτακτη επιχορήγηση της “Φάρις” του Δήμου Καλαμάτας, με το ποσό των 400.000 ευρώ, ενέκρινε με απόφασή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, “σύμφωνα με την τριετούς διάρκειας (2024-2025-2026) «Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης” της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας (Φάρις), για το Διεθνές Κέντρο Χορού (ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.) Καλαμάτας», για το 2026”.