Μικρή Μαντίνεια: Το σχέδιο “φρενάρει” το κληροδότημα Παναγιώταρου!

Στάσιμη παραμένει η αξιοποίηση του κληροδοτήματος Παναγιώταρου, που είναι πολύτιμο περιουσιακό κεφάλαιο και πολύ σημαντικό ζήτημα για την προοπτική και την ανάπτυξη της Μικρής Μαντίνειας, μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια αξιοποίησής του από τον Δήμο Καλαμάτας.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος μας ενημέρωσε ότι η στασιμότητα οφείλεται στο πολεοδομικό σχέδιο της Μικρής Μαντίνειας, καθώς σύμφωνα με αυτό, το κτήριο “κόβεται”. Κι επεσήμανε πως ο Δήμος σκοπεύει να άρει τη ρυμοτόμηση, προκειμένου στη συνέχεια να κινήσει τις διαδικασίες για την αξιοποίηση του κληροδοτήματος μέσω διαγωνισμού.

Στην ενημέρωση που του ζητήσαμε για το σημαντικό θέμα του κληροδοτήματος Παναγιώταρου, ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος σημείωσε:

“Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Παραμένουμε, ζητώντας από την Επιτροπή Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εδρεύει στην Πάτρα, να μας δώσει πάλι τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε μια νέα διαδικασία, όποια θα είναι αυτή. Δύο χρόνια δεν έχουμε πάρει έγκριση, έχουμε μείνει κολλημένοι στην προηγούμενη διαδικασία που δεν προχώρησε. Ομως, αυτό συνδυάζεται με πολλά πράγματα. Κατ’ αρχάς τροποποιήσαμε το σχέδιο και από χώρος εκπαίδευσης που είχε χαρακτηριστεί μπορεί να αξιοποιηθεί τουριστικά”.

Αφού ανέφερε ότι “όλα τα βάρη τα πολεοδομικά της ευρύτερης περιοχής για να προχωρήσει η πολεοδομική μελέτη, τα μετέφεραν στο συγκεκριμένο κληροδότημα”, παρατήρησε: “Από χώρος εκπαίδευσης που το είχαν κάνει, εμείς το αλλάξαμε τώρα και το κάναμε χώρο τουρισμού ή οτιδήποτε άλλο, κοινό χώρο. Συγχρόνως, υπάρχει μία ρυμοτόμηση. Σύμφωνα με το σχέδιο της Μικρής Μαντίνειας, το κτήριο “κόβεται”. Κι εμείς αυτό θα το άρουμε με την πολεοδομική μελέτη. Οπότε περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι ενστάσεις, για να μπούμε στη διαδικασία να άρουμε τη ρυμοτόμηση του κτηρίου. Κι εφόσον την άρουμε, θα μπούμε στη διαδικασία πάλι, να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε με τον διαγωνισμό”.

Ακόμα, για να αλλάξει η άσχημη εικόνα του χώρου στην ελκυστική παραλία της Μικρής Μαντίνειας, ο δήμαρχος είπε ότι “συγχρόνως, αποφασίσαμε φέτος να κάνουμε κάποια πράγματα. Να διώξουμε την περίφραξη και να διαμορφώσουμε έναν χώρο για να αξιοποιηθεί το προαύλιο. Εχω ζητήσει από τις υπηρεσίε, αν προλαβαίνουν να κάνουν προστασία του χώρου και να τοποθετηθεί απέξω μια άλλη εικόνα, ώστε να αλλάξει η εικόνα που έχουμε”.

Κλείνοντας, εκτίμησε ότι “σύντομα, μετά το Πάσχα, θα μπορώ να σας πως πολύ περισσότερα, όσον αφορά το κληροδότημα Παναγιώταρου”.

* Να υπενθυμίσουμε ότι απέβη άκαρπη η προηγούμενη προσπάθεια για την τουριστική αξιοποίηση του κληροδοτήματος, που ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, του Παναγιώτη Νίκα, το 2019 και προχώρησε μέχρι και τις αρχές του 2023 από τη δημοτική αρχή Βασιλόπουλου, όχι και με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με ευθύνη και της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με έδρα την Πάτρα.

Πριν από 3 χρόνια και κάτι, πάγωσε η τουριστική αξιοποίηση του κληροδοτήματος Παναγιώταρου στη Μικρή Μαντίνεια, καθώς τελικά δεν υπήρξε ενδιαφέρον από επενδυτές. Η τρίμηνη διαγωνιστική διαδικασία του δήμου που είχε δοθεί για την αξιοποίησή του απέβη άγονη, λόγω μη υποβολής προσφοράς.

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

“Η αξιοποίηση του κληροδοτήματος Παναγιώταρου είναι πάρα πολύ σημαντική για τη Μικρή Μαντίνεια, για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής”, δήλωσε στην “Ε” ο πρόεδρος της Κοινότητας Στέλιος Λιακέας.

Σημείωσε πως “εμπόδιο είναι το πολεοδομικό σχέδιο που δεν έχει υλοποιηθεί. Η αξιοποίηση του κληροδοτήματος και το πολεοδομικό σχέδιο θα δώσουν νέα πνοή ανάπτυξης στη Μικρή Μαντίνειας”.

Ο πρόεδρος μας ενημέρωσε ότι “το ποτάμι που υπάρχει στον χώρο του κληροδοτήματος, είναι το πιο μικρό ποτάμι στον κόσμο, που αξίζει να προβληθεί και να αξιοποιηθεί” και πρόσθεσε: “Ο χώρος αναφέρεται από την εποχή του Παυσανία ως τρεχούμενο αλμυρό νερό. Στον χώρο του κληροδοτήματος έχουν λειτουργήσει ελαιοτριβείο, νεροτριβή, μικρή υδροηλεκτρική μονάδα παραγωγής ενέργειας και αλευρόμυλοι έως τη δεκαετία του ‘80”.