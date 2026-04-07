Τεχνολογική διοργάνωση στην Καλαμάτα με 1.300 συμμετέχοντες: Η Καλαμάτα γίνεται κέντρο τεχνολογίας και ρομποτικής

Η πίστωση αφορά τη διεξαγωγή της μεγάλης τεχνολογικής δράσης που έχει προγραμματιστεί για το τριήμερο 8 έως 10 Μαΐου στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με την εισήγηση, η διοργάνωση περιλαμβάνει αφενός την Τεχνολογική Έκθεση στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας με τη συμμετοχή εταιρειών, πανεπιστημιακών και φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των νέων τεχνολογιών και της ρομποτικής, και αφετέρου το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων, με τη συμμετοχή ομάδων από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Η εγκεκριμένη δαπάνη αφορά ειδικότερα τις μετακινήσεις μαθητικών και εκπαιδευτικών ομάδων που θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, από περιοχές όπως η Τρίπολη, η Σπάρτη, η Αθήνα, η Χώρα, τα Φιλιατρά, η Πύλος, η Κορώνη, η Ανδρίτσαινα, η Πάτρα, ο Βόλος, η Ρόδος και η Μυτιλήνη. Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση, στόχος είναι να διευκολυνθεί η συμμετοχή σχολείων και ομάδων από διάφορες περιοχές της χώρας, ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό και εξωστρεφή χαρακτήρα της διοργάνωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν ήδη κατατεθεί και δύο δωρεές για την υποστήριξη της διοργάνωσης: ποσό 10.000 ευρώ από το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια και ποσό 1.500 ευρώ από την εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ, επίσης για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με το φεστιβάλ. Η πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας εντάσσεται στη συνέχιση ενός θεσμού που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει σταθερή παρουσία, προβάλλοντας την πόλη ως σημείο αναφοράς για την εκπαιδευτική ρομποτική, τις ευφυείς τεχνολογίες και τη συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας με την έρευνα και την καινοτομία. Στο πλαίσιο της συζήτησης, το μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Ρομποτικής Φώτης Ασημακόπουλος ενημέρωσε πως οι συμμετέχοντες και φέτος θα είναι πάνω από 1.300, με τη διαφορά πως στη φετινή διοργάνωση θα δώσουν το παρών νέοι από κάθε γωνιά της χώρας. Ο ίδιος στάθηκε στη συνολική επισκεψιμότητα πέρυσι η οποία ξεπέρασε τα 2.500 άτομα, λέγοντας πως σε περίπτωση νέων χορηγιών ή επιχορηγήσεων από άλλους φορείς, το ύψος της επιβάρυνσης του Δήμου θα μειωθεί αναλόγως. Ο ίδιος, τόνισε πως θα βοηθηθούν ιδιαίτερα περιοχές που δεν μπορούν να ταξιδέψουν εύκολα λόγω κόστους, φέρνοντας ως πρόσφατο παράδειγμα τα Φουρνά Ευρυτανίας. Από την παράταξη “Καλαμάτα Μετά” σχολιάστηκε πως το πόσο θα έπρεπε να διατεθεί ενδεχομένως σε μακρινές περιοχές που είναι πιο δύσκολο να ταξιδέψουν στη Μεσσηνία, ψηφίζοντας λευκό για το ότι η διαδικασία γίνεται με απευθείας ανάθεση και όχι με διαγωνισμό. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος εξήγησε πως πριν την απευθείας ανάθεση θα αναζητηθούν προσφορές, προσδοκώντας -και- η έκθεση τεχνολογίας να γίνει θεσμός.

