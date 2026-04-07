Ανθοκομική Καλαμάτας: Προβληματισμός για τη μειωμένη συμμετοχή – Στόχος η επαναφορά της στα προ πανδημίας επίπεδα

Τον προβληματισμό της για τη σταδιακή πτώση της συμμετοχής στην Ανθοκομική τα τελευταία χρόνια εξέφρασε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, κατά τη συζήτηση και ψήφιση της εισήγησης για τη διοργάνωση της 13ης Έκθεσης.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, η φετινή Ανθοκομική, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον Μάιο (8/5 έως 17/5), φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο επανεκκίνησης για έναν θεσμό με μακρά παράδοση στην πόλη. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, η συμμετοχή τόσο εκθετών όσο και επισκεπτών παρουσιάζει κάμψη τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με τα δεδομένα πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας το 2020. Μέλη της Επιτροπής τόνισαν την ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων, ώστε η Ανθοκομική να επανέλθει στα επίπεδα επισκεψιμότητας και συμμετοχής των προηγούμενων ετών.

Στο πλαίσιο αυτό, η φετινή διοργάνωση θα περιλαμβάνει, πέρα από την έκθεση ανθοκομικών και αγροτικών προϊόντων, ένα διευρυμένο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, όπως μουσικές και πολιτιστικές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και συμμετοχές φορέων και συλλόγων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην προβολή και διαφήμιση της έκθεσης, με αξιοποίηση έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της διοργάνωσης ανέρχεται σε 21.700 ευρώ με ΦΠΑ, καλύπτοντας δαπάνες οργάνωσης, τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και δράσεις προβολής.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος γνωστοποίησε πως φέτος ο Δήμος θα αναλάβει τη φύλαξη του χώρου και των εμπορευμάτων. Ο ίδιος σημείωσε πως έχει δώσει κατεύθυνση να συμμετάσχουν και άλλοι φορείς, έτσι ώστε να επανέλθει η έκθεση στα πρώτα της βήματα, όταν η συμμετοχή ήταν πολύ μεγαλύτερη. Η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Ευγενία Κούβελα σχολίασε πως πράγματι η διοργάνωση τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια “κοιλιά”, τονίζοντας πως πρέπει να δοθεί μια μεγαλύτερη ώθηση και αίγλη, μέσα από καλύτερη διαφήμιση. Η ίδια πρότεινε τον εμπλουτισμό της Ανθοκομικής, έχοντας μια ειδική κατεύθυνση, ώστε να προσελκύσει περισσότερο κόσμο.