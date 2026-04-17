Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026 19:13

Διαγωνισμός για παραλίες στην Τριφυλία

Δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε θέσεις του Δήμου Τριφυλίας, θα γίνει από την Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου, με ώρα έναρξης στις 9 π.μ. και λήξης στις 9.30 π.μ.

Οι θέσεις είναι οι εξής: Κυπαρισσία, συνολικού εμβαδού 150 τ.μ., για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών, τιμή εκκίνησης 2.193,75 €/έτος. Καλό Νερό, συνολικού εμβαδού 69 τ.μ., για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών, τιμή εκκίνησης 414 €/έτος. Λαγκούβαρδος 5, συνολικού εμβαδού 15 τ.μ., για την ανάπτυξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τιμή εκκίνησης 438,75 €/έτος. Βουνάκι, συνολικού εμβαδού 15 τ.μ., για την τοποθέτηση καντίνας, τιμή εκκίνησης 180 €/έτος. Μπραζέρη Μουγγού, συνολικού εμβαδού 15 τ.μ., για την τοποθέτηση καντίνας, τιμή εκκίνησης 180 €/έτος. Βρομονέρι 1, συνολικού εμβαδού 15 τ.μ., για την τοποθέτηση καντίνας, τιμή εκκίνησης 213,75 €/έτος. Βρομονέρι 2, συνολικού εμβαδού 500 τ.μ., για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών, τιμή εκκίνησης 3.562,50 €/έτος.

Κ.Μπ.

