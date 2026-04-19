Απόφαση για άμεση παρέμβαση στο Σιδηρόκαστρο

Την έγκριση της μελέτης και τον καθορισμό των όρων διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος για το έργο «Εργασίες πολιτικής προστασίας άρσης επικινδυνότητας στη Δ.Κ. Σιδηροκάστρου», αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Η μελέτη αφορά σε επείγουσες εργασίες άρσης της επικινδυνότητας από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 5ης Φεβρουαρίου στη Δ.Ε. Αυλώνας και συγκεκριμένα στην Κοινότητα Σιδηροκάστρου, όπου αποκολλήθηκαν βράχοι στις παρυφές του οικισμού, με αποτέλεσμα να απειλούν τις κατοικίες.

Όπως σημειώνεται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας: «Τα διαρκή ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή, είχαν ως αποτέλεσμα την αποκόλληση 2 βράχων όγκου 1 κ.μ. περίπου και 10-12 κ.μ., οι οποίοι ευρισκόμενοι σε ύψος περίπου 35 μ. πάνω από παρακείμενες κατοικίες, ανέκοψαν την πορεία τους χάρη σε δέντρα που βρέθηκαν στη διαδρομή τους.

Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί ο κίνδυνος περαιτέρω πλημμυρικών και κατολισθικών φαινομένων θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες: Εισκόμιση, μεταφορά και εγκατάσταση στον χώρο του ειδικού εξοπλισμού (αερόσφυρα, διατρητικό μηχάνημα, αγκύρια, συρματόσχοινα, υλικό ενεμάτων κ.λπ). Διάτρηση και εγκατάσταση αγκυρίων από χάλυβα υψηλής αντοχής διαμέτρου Φ25 επί του βράχου και αντίστοιχων αγκυρίων διαμέτρου Φ32 επί υγιούς και αδιατάρακτου βραχώδους μάζας που βρέθηκε στην κορυφογραμμή του πρανούς. Πρόσδεση των βράχων με συρματόσχοινα διαμέτρου Φ16 και Φ10 από τις παραπάνω ακλόνητες αγκυρώσεις, όπου με επιτόπια προσεγγιστική μέθοδο θα εξουδετερωθεί η δυναμική και κινητική ενέργεια που θα ανέπτυσσε κατά την κύλισή του. Γεώτρηση οπών στον βράχο (συνήθως Φ30-40mm), ανάμειξη σκόνης με νερό, πλήρωση οπών. Η θραύση συμβαίνει σε 2-24 ώρες. Η απόσταση μεταξύ των τρυπών στον βράχο πρέπει να είναι από 30 έως 60 cm, ανάλογα με τη διάμετρό τους. Όσο πιο μικρή είναι η διάμετρος της τρύπας τόσο πιο μικρή πρέπει να είναι η απόσταση μεταξύ τους. Οι τρύπες θα γίνονται παράλληλα μεταξύ τους και το βάθος τους να είναι περίπου το 80% του μήκους του όγκου. Απομάκρυνση και κατακερματισμός χειρωνακτικά των λίθινων τμημάτων που θα προκύψουν από τη διαδικασία (μεγέθους 0,50x0,50x0,70) σε ασφαλή σημεία».

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο θα διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 37.200 ευρώ από πηγές χρηματοδότησης της Πολιτικής Προστασίας 2026. Η προθεσμία για την παραλαβή προσφορών και δικαιολογητικών είναι μέχρι τις 27 Απριλίου, ώρα 2 μ.μ.

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για τον καθορισμό των ειδικοτήτων στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το 2026 καλείται να αποφασίσει η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας, η οποία θα συνεδριάσειτην ερχόμενη Τρίτη στις 10 το πρωί.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Έγκριση ή μη του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού για «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών / φωτοτυπικών (μελάνια - toner - drum) - φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης - λοιπών υλικών γραφείου - παιδαγωγικού υλικού Δήμου Τριφυλίας 2026-2027». Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Τριφυλίας στο 4ο MessiniaForum που θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Απριλίου στο Μέγαρο Χορού στην Καλαμάτα.

