Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεσεγγύησης ένωσης εταιρειών «ΔΕΗ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ» και Δήμου Τριφυλίας. Λήψη απόφασης σχετικά με αναγνώριση οφειλής από πρόσθετες εισφορές και πρόστιμα ΕΦΚΑ που αφορούν το συγχωνευθέν ΝΠΔΔ και ανάληψη αυτής από τον δήμο λόγω καθολικής διαδοχής. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου 2026 και πρόσληψη υδρονομέα άρδευσης στο αρδευτικό δίκτυο Αρμενιών.

Από τον επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Άκη Κατρίτση έχει τεθεί το θέμα «Περί της κατάστασης που επικρατεί στις εισόδους της πόλεως των Γαργαλιάνων».

Κ.Μπ.