Ξεκινά αύριο το 13ο Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Αρχαία Μεσσήνη: Συνάντησης τέχνης και νεανικής δημιουργίας

Από αύριο έως τις 8 Μαΐου, το 13ο Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος φέρνει κοντά νέους και νέες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνοντας νέα πνοή στα σπουδαία έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Το εν λόγω Φεστιβάλ δεν είναι απλώς μια σειρά παραστάσεων, είναι ένα δυναμικό οικοσύστημα μάθησης, ανταλλαγής και έμπνευσης, που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του αρχαίου δράματος μέσα από τη ματιά της νέας γενιάς. Το 13ο Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος αποτελεί μια γιορτή πολιτισμού που ξεπερνά τα όρια της σκηνής. Αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, ενισχύει τη διαπολιτισμική κατανόηση και προσφέρει στους νέους τον χώρο να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να οραματιστούν.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε το Σάββατο 18/4 στο Δημαρχείο Μεσσήνης ενόψει της έναρξης, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος έκανε λόγο για ένα κορυφαίο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό γεγονός, στο οποίο θα δώσουν το παρών νέοι από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Αγγλία, την Γαλλία, αλλά όχι από την Κίνα -όπως είχε προγραμματιστεί, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που ανοίγονται για μια ευρύτερη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μέσω του θεσμού, εστιάζοντας στην δυναμική και στην εξωστρέφεια του φεστιβάλ. “Οσοι παρευρεθούν αυτές τις μέρες στο Εκκλησιαστήριο, θα βιώσουν μια αξέχαστη εμπειρία" υπογράμμισε. Η αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Πολιτισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου Αθηνά Κόρκα-Κώνστα στάθηκε στη διεθνή απήχηση του Φεστιβάλ και στην σπουδαιότητα του χώρου που πραγματοποιείται, λέγοντας χαρακτηριστικά πως “πλανάται η σκιά του Πέτρου Θέμελη”. Ακόμα, μίλησε για την ένωση της ιστορίας με το σήμερα μέσω των νέων, ενώ αναφέρθηκε και στην στήριξη που δίνουν οι εθελοντές. Κλείνοντας, σημείωσε πως η μελέτη για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο οδεύει προς ολοκλήρωση, τονίζοντας πως “το οφείλουμε στην Αρχαία Μεσσήνη”.

Η εκπρόσωπος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας αρχαιολόγος Μαρία Κυλάφη, σχολίασε πως ο Αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης είναι ένας ζωντανός οργανισμός που “αναπνέει” και ανανεώνεται μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Η ίδια παρατήρησε πως η επαφή των νέων με το φυσικό περιβάλλον του χώρου δημιουργούν εικόνες που χαράσσονται στη μνήμη τους, διαμορφώνοντας τον χαρακτήρα τους. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Επιλογής Έργων, υπεύθυνος του Θεατρικού Ομίλου του ΓΕΛ Μεσσήνης, φιλόλογος Νίκος Φουσιάνης ανέφερε πως στην εποχή της ψηφιακής ταχύτητας και της κοινωνικής αποξένωσης, το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος προσφέρει μια ουσιαστική ευκαιρία επανασύνδεσης με τις ρίζες της ανθρώπινης ύπαρξης. Ως προς τις τραγωδίες που θα παρουσιαστούν, σχολίασε πως αποτελούν ζωντανούς καθρέφτες της σύγχρονης πραγματικότητας, εστιάζοντας σε ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη διαχρονικά. Τέλος, η προϊσταμένη του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου μάθησης και απασχόλησης Χριστίνα Αθανασοπούλου ανέλυσε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, χαρακτηρίζοντάς το πιο πλούσιο και εξωστρεφές από ποτέ. Οπως είπε, 11 θεατρικές ομάδες θα ανέβουν στο Εκκλησιαστήριο και θα ζωντανέψουν τον λόγο των Αρχαίων, απευθύνοντας κάλεσμα στο κοινό να γίνει μέρος αυτής της ξεχωριστής εμπειρίας.

