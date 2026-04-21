Παράταση φιλοξενίας πληγέντων στην Αλαγονία: Κάτοικοι ζουν με την αγωνία της επόμενης ημέρας

Οι παρατάσεις διαμονής στα «Ξύλινα Καταλύματα» της Αλαγονίας λειτουργούν ως μια αναγκαία αλλά προσωρινή λύση, χωρίς να αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος που σχετίζεται με την επικινδυνότητα του εδάφους και την καταλληλότητα των κατοικιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας ενέκρινε την παράταση της φιλοξενίας δύο κατοίκων της Κάτω Αλαγονίας σε τοπικά καταλύματα έως τις 30 Απριλίου. Η αρχική ανάγκη στέγασης είχε προκύψει εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων και των κατολισθήσεων που κατέστησαν τις οικίες τους επισφαλείς. Ωστόσο, η επικινδυνότητα παραμένει, ενώ αναμένεται εντός της εβδομάδας η αυτοψία από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ), η οποία θα προχωρήσει στους προβλεπόμενους ελέγχους. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της αντιπολίτευσης για απαλλαγή από δημοτικά τέλη στην πληγείσα περιοχή, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, σημείωσε ότι για τα τέλη καθαριότητας αναμένεται εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να τεκμηριωθεί η σχετική απόφαση. Όπως ανέφερε, η διαδικασία για τα καταστήματα είναι πιο απλή, ως προς την εξαίρεσή τους. Για την εξέλιξη των παρεμβάσεων μετά τις καταστροφές στον Ταΰγετο, ο πολιτικός μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Βασίλης Χρονόπουλος, ενημέρωσε ότι οι εργασίες έχουν επανεκκινήσει μετά το Πάσχα και βρίσκονται σε εξέλιξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται κοντά στα Περιβολάκια, όπου σημειώθηκαν νέες κατολισθήσεις, με την τοποθέτηση στραγγιστηρίων και λιθορριπών. Παράλληλα, σε Μαχαλά και Νέδουσα ο σχεδιασμός προχωρά, ενώ για τα σπίτια που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινα» αναμένεται η έκθεση της ΔΑΕΦΚ εντός των επόμενων ημερών. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, υπογράμμισε την ανάγκη εξεύρεσης ουσιαστικών λύσεων για τους πληγέντες κατοίκους. Πρότεινε, μάλιστα, την αναζήτηση διαθέσιμων κατοικιών στην περιοχή που θα μπορούσαν να μισθωθούν για τη μόνιμη στέγασή τους, επισημαίνοντας ότι τα δεδομένα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία για επιστροφή στις κατοικίες τους λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων. Από την παράταξη «Καλαμάτα Μετά» τονίστηκε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια τεχνική λύση στον ορίζοντα, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για το μέλλον της περιοχής. Ο δήμαρχος Καλαμάτας τόνισε ότι ο Δήμος θα αναμείνει τη γνωμοδότηση της ΔΑΕΦΚ, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες στη συνέχεια.

T.Αν.