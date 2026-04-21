Άκαρπη η δημοπρασία για πάρκινγκ στο κέντρο της Καλαμάτας - Προσφορές μόνο για υφιστάμενο χώρο στην παραλία

Ακαρπη απέβη για ακόμη μία φορά η προσπάθεια του Δήμου Καλαμάτας να εξασφαλίσει οικόπεδα για τη δημιουργία ανοικτών χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, καθώς στη σχετική δημοπρασία δεν υπήρξε «λευκός καπνός».

Αντίθετα, ενδιαφέρον εκδηλώθηκε μόνο για την περιοχή της παραλίας, όπου υποβλήθηκαν προσφορές από ιδιώτη ιδιοκτήτη. Η νέα αποτυχία εξεύρεσης οικοπέδων στο κέντρο έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο Δήμος στην προσπάθειά του να δημιουργήσει νέους χώρους στάθμευσης σε ένα σημείο όπου το πρόβλημα παραμένει έντονο και καθημερινό για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες.

Έτσι, παρά τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί πέρυσι ότι η διαδικασία θα μπορούσε να αποδώσει, το αποτέλεσμα περιορίστηκε μόνο στην παραλιακή ζώνη, δίχως μάλιστα να προκύψουν ουσιαστικά νέες θέσεις, μιας και το οικόπεδο που θα αξιοποιηθεί χρησιμοποιείται άτυπα εδώ και χρόνια ως χώρος στάθμευσης. Πρόκειται για το μεγάλο οικόπεδο ανάμεσα στις οδούς Παπανικολή, Κορώνης και Λεωνίδου, κοντά στη Ναυαρίνου, χώρος που είναι γνωστός καθώς τα καλοκαίρια γεμίζει ασφυκτικά. Στο πρακτικό της διαδικασίας καταγράφεται ότι, παρότι συνολικά έξι ιδιοκτήτες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εκμίσθωση ακινήτων στον Δήμο Καλαμάτας, μόνο δύο προσφορές κρίθηκαν κατάλληλες ώστε να συμμετάσχουν στη δημοπρασία.

Ωστόσο, για την περιοχή του κέντρου, στις ζώνες Ζ και Γ των αντικειμενικών αξιών, δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει καμία προσφορά και να παραμείνει χωρίς λύση ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πόλης. Αντίθετα, για την περιοχή της παραλίας, στις ζώνες ΣΤ και Α, κατατέθηκαν τρεις προσφορές από τον ίδιο ιδιοκτήτη (όμορα οικόπεδα). Το πρακτικό προβλέπει ότι η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ - ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Στο πλαίσιο της συζήτησης στη Δημοτική Επιτροπή, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, έκανε λόγο για προκαθορισμένο και αναμενόμενο αποτέλεσμα, επαναλαμβάνοντας την άποψή του πως αυτοί οι διαγωνισμοί συνήθως δεν αποδίδουν. Ο ίδιος εκτίμησε πως θα ήταν πιο αποδοτικό να βρει ο ίδιος ο Δήμος οικόπεδα και να διαπραγματευτεί με τους ιδιοκτήτες, φέρνοντας ως παράδειγμα το οικόπεδο του ΚΤΕΛ, το οποίο έχει δύο όψεις, τη μία προς την Αρτέμιδος και την άλλη επί της πλατείας Ελευθερίας. Παράλληλα, επανέφερε την πρότασή του για τη δημιουργία περιφερειακών πάρκινγκ, μεταξύ αυτών βόρεια του Ανοιχτού Θεάτρου και στο συγκρότημα όπου βρίσκονται τα πολυκαταστήματα ανατολικότερα της Αστυνομίας. Ο κ. Τζαμουράνης εστίασε και στις διανοίξεις δρόμων που πρέπει να γίνουν δυτικά της Αρτέμιδος, προκειμένου να εξασφαλιστούν τουλάχιστον 150 θέσεις. Ο ίδιος επέκρινε την επικοινωνιακή διαχείριση της στάθμευσης από πλευράς Δημοτικής Αρχής, «πουλώντας» -όπως είπε- σχέδια και ελπίδες για επίλυση του θέματος, χωρίς να υπάρχει στοιχειώδης προετοιμασία. Συγκεκριμένα, στάθηκε στο υπόγειο πάρκινγκ που είχε ειπωθεί πως θα γίνει στη Νομαρχία, καθώς και στην περίπτωση να σκεπαστούν τμήματα του Νέδοντα για να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης, παρότι αυτή η δυνατότητα δεν υφίσταται περιβαλλοντικά. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Σπύρος Χανδρινός, πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν πρακτικές λύσεις στον ορίζοντα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πόλη, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, λέγοντας πως όσο το πρόβλημα είναι «κάτω από το χαλί», τόσο γιγαντώνεται.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης υπενθύμισε πως δυτικά της Αρτέμιδος «τρέχει» ήδη η εργολαβία κάποιων διανοίξεων, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλοι δρόμοι που θα απελευθερώσουν θέσεις στάθμευσης, μεταξύ άλλων στην περιοχή της Κηπούπολης. Ως προς τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης, τόνισε πως έχουν γίνει μελέτες για την Αγία Παρασκευή και την οδό Αθηνών, εκτιμώντας πως ο συνδυασμός διαφορετικών πρωτοβουλιών και όχι μεμονωμένων ενεργειών θα μπορέσει να μετριάσει το φαινόμενο. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου συμπλήρωσε πως θα προσμετρηθούν η εφαρμογή στάθμευσης και η μελέτη διαχείρισης στάθμευσης. Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου, Γιώργος Φάβας, στάθηκε αρχικά στην απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τη Δημοτική Αστυνομία -περί τα 142 οχήματα- από την οποία προέκυψαν νέες θέσεις στάθμευσης. Ο ίδιος υπενθύμισε τα ελεύθερα πάρκινγκ που διαθέτει η πόλη κατά μήκος του κέντρου, ενώ, αναφερόμενος στις παραμέτρους που δημιουργούν το πρόβλημα, έφερε ως παράδειγμα την αύξηση της επισκεψιμότητας. Παράλληλα, στάθηκε στην έντονη ανοικοδόμηση που υπάρχει στην πόλη, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να μην στρέφονται στις μισθώσεις οικοπέδων αλλά στην αξιοποίησή τους μέσω της ανέγερσης οικοδομών, καθιστώντας τέτοιους χώρους δυσεύρετους. Όσο για το οικόπεδο του ΚΤΕΛ, σχολίασε πως, εφόσον ο διαγωνισμός ήταν δημόσιος, αν υπήρχε ενδιαφέρον θα είχε υπάρξει επαφή, κλείνοντας πως θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για ανεύρεση χώρων στάθμευσης.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, έκανε λόγο για ένα σύνθετο πρόβλημα ως προς τη στάθμευση στο κέντρο και ξεκαθάρισε πως αποκλείστηκε το ενδεχόμενο του υπόγειου πάρκινγκ μπροστά στη Νομαρχία, καθώς εκεί προγραμματίζεται να δημιουργηθεί το Περιβαλλοντικό Κέντρο. Ο ίδιος γνωστοποίησε πως εξετάζονται χώροι που μπορούν να αγοραστούν από τον Δήμο ώστε να αξιοποιηθούν, ενώ στο «τραπέζι έχει πέσει» ο χώρος πίσω από το Μέγαρο Χορού. Οσο για το θέμα του Νέδοντα, ξεκαθάρισε πως έχει γίνει απλώς μια συζήτηση, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια άλλη ενέργεια.