Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Αντιπαράθεση για την ανάπλαση της 23ης Μαρτίου

Το θέμα επανήλθε στη Δημοτική Επιτροπή, με αφορμή την αποδοχή της τροποποίησης της πράξης «Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση Πλατείας 23ης Μαρτίου», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027». Σύμφωνα με την εισήγηση που τέθηκε προς ψήφιση, η πράξη τροποποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης, η οποία εκτιμάται πλέον στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αλλά και ως προς τον προϋπολογισμό της, με αύξηση κατά 65.419,49 ευρώ. Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται πλέον σε 1.249.886,33 ευρώ, καθώς, όπως αναφέρεται, δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο της πράξης, ενώ εκκρεμεί η πληρωμή του τελικού λογαριασμού για το υποέργο της εργολαβίας. Παράλληλα, στην εισήγηση γίνεται αναφορά σε αναθεωρήσεις εργασιών και στην έγκριση του 2ου ΑΠΕ, ο οποίος είναι αυξητικός λόγω αναθεωρήσεων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξε διαφωνία μεταξύ δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης για το οικονομικό αντικείμενο της πράξης και κυρίως για το ποιος τελικά θα καλύψει το όποιο αυξητικό ποσό προκύψει σε σχέση με τις αναθεωρήσεις. Η παράταξη «Καλαμάτα Μετά» υποστήριξε ότι ο Δήμος θα κληθεί να «βάλει το χέρι στην τσέπη», εκφράζοντας προβληματισμό για την επιβάρυνση που μπορεί να προκύψει. Από την πλευρά της, η δημοτική αρχή ξεκαθάρισε ότι το ποσό θα πληρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η πράξη είναι συγχρηματοδοτούμενη. Πέρα από το οικονομικό σκέλος, συζήτηση έγινε και για το φυσικό αντικείμενο του έργου, αλλά και για τις διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται μετά την ολοκλήρωση των βασικών εργασιών. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουραφούρης ενημέρωσε ότι έχουν ήδη γίνει κάποιες παρεμβάσεις γύρω από φρεάτια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και νέες διορθωτικές κινήσεις, όπου διαπιστωθούν προβλήματα. Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Χανδρινός επισήμανε ότι χρειάζονται αρκετές διορθωτικές κινήσεις στο έργο, αναφέροντας ενδεικτικά το σημείο στο ύψος των μπλε κάδων, στο πεζούλι. Την ίδια ώρα, η δημοτική σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Χριστίνα Καντζιλιέρη, άσκησε έντονη κριτική στο τελικό αποτέλεσμα, κάνοντας λόγο για «πεταμένα λεφτά» και υποστηρίζοντας ότι το έργο, αντί να διευκολύνει, δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα. Η εισήγηση τελικά εγκρίθηκε, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται τόσο στην ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της πράξης όσο και στις παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν προκειμένου η ανάπλαση της 23ης Μαρτίου να λειτουργήσει χωρίς τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί.

Τ.Αν.