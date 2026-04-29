Τουριστικό τρένο για όλο το χρόνο στην Καλαμάτα - Νέα περιηγητική διαδρομή

Το θέμα αναμένεται να εγκριθεί την ερχόμενη Δευτέρα στη Δημοτική Επιτροπή, καθώς προχθές αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας την περασμένη Κυριακή.

Η νέα διαδρομή, που προτάθηκε μετά από αίτημα της εταιρείας Open Top Bus Hellas Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με πρωτοβουλία του Αστικού ΚΤΕΛ, έχει ως στόχο την ενίσχυση της τουριστικής προβολής της πόλης και την παροχή μιας οργανωμένης περιηγητικής εμπειρίας στους επισκέπτες της Καλαμάτας. Σύμφωνα με την εισήγηση, το τουριστικό τρένο θα κινείται σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης, περνώντας από σημεία τουριστικού, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.

Ως αφετηρία της νέας ειδικής διαδρομής καθορίζεται η οδός Κροντήρη, ενώ η συνολική διαδρομή θα έχει μήκος 6,70 χιλιομέτρων, δηλαδή μικρότερο από το ανώτατο όριο των 16 χιλιομέτρων που προβλέπεται για τέτοιου είδους κυκλικές διαδρομές. Η διαδρομή θα διέρχεται, μεταξύ άλλων, από τις οδούς Μακεδονίας, Αριστομένους, Δημοτικού Πάρκου, Ψαρών, Αναλήψεως, Τσαμαδού, Ναυαρίνου, Ηρώων, Βασιλέως Γεωργίου, Ακρίτα, Παλαιολόγου, Υπαπαντής, Φαρών, Σταδίου, 23ης Μαρτίου και Νέδοντος, καταλήγοντας ξανά στην Κροντήρη.

Οι στάσεις που προτείνονται είναι: στην Αριστομένους πριν από την οδό Πλάτωνος, στη Ναυαρίνου πριν από την οδό Φαρών, στην Ηρώων μετά την οδό Σανταρόζα, στη Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Θέμελη στη στάση των τουριστικών λεωφορείων και στην 23ης Μαρτίου στο ύψος της οδού Φιλικών. Για τη λειτουργία της αφετηρίας στην οδό Κροντήρη προβλέπεται η κατάργηση της υφιστάμενης στάσης αστικού λεωφορείου στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, σε μικρή απόσταση υπάρχει ήδη στάση που εξυπηρετεί τις ίδιες αστικές γραμμές, ενώ το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη του για την κατάργηση της στάσης. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εισηγείται, επίσης, να παρασχεθεί η απαιτούμενη βεβαίωση περί βατότητας των οδών από τις οποίες θα διέρχεται το τουριστικό τρένο, καθώς και βεβαίωση για το συνολικό μήκος της διαδρομής και τον καθορισμό του χώρου αφετηρίας. Παράλληλα, προτείνεται η τροποποίηση προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε και οι ήδη εγκεκριμένες ειδικές διαδρομές του τουριστικού τρένου να έχουν ως νέα αφετηρία την οδό Κροντήρη. Η λειτουργία του τουριστικού τρένου εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ανάδειξη σημαντικών σημείων της πόλης, στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας και στη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας στο αστικό κέντρο της Καλαμάτας, έχοντας ως βάση της την ανέλπιστα μεγάλη ανταπόκριση του κοινού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ-ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Μιλώντας στην «Ε» ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Θανάσης Πατικόπουλος, ανέφερε πως αφού ψηφιστεί το θέμα από Δημοτική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο και διευθετηθούν οι απαραίτητες λεπτομέρειες το αμέσως επόμενο διάστημα το τρενάκι θα “σφυρίξει” στην πόλη. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η περιηγητική διαδρομή δεν θα έχει κάποια σχέση με τη θερινή που έχει δρομολογηθεί, ενημερώνοντας πως σε πρώτη φάση το πλάνο των δρομολογίων θα αφορά την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, καθώς και άλλα εμπορικά τριήμερα ή ειδικές ημέρες όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και η επισκεψιμότητα είναι έντονη. Ως προς τις ώρες, ο κ. Πατικόπουλος ενημέρωσε πως το πλάνο διαμορφώνεται έτσι ώστε η καλοκαιρινή διαδρομή να εφαρμοστεί από τις 8 μ.μ. και μετά προκειμένου οι θερμοκρασίες να είναι πιο ήπιες, ενώ η περιηγητική διαδρομή θα αφορά ώρες εντός της ημέρας. Ως προς το κόστος των διαδρομών το αντίτιμο θα οριστεί στα 5 ευρώ για τους ενήλικες και στα 3 ευρώ για τα παιδιά. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιηγητικό τρενάκι θα εστιάσει στην ανάδειξη κάποιων σημαντικών σημείων της πόλης, τα οποία οι επισκέπτες έχουν αποδείξει πως έχουν τη διάθεση να θαυμάσουν από κοντά, μεταφέροντας και τα σχόλια του κόσμου από την εορταστική περίοδο, ο οποίος παρότι είχε κρύο δεν έκρυψε τη επιθυμία του να δει ακόμα και την παραλία. “Το ζητούμενο είναι να το επιλέξει ο κόσμος και να ευχαριστηθεί τη διαδρομή” υπογράμμισε.

Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Υπενθυμίζεται πως η εισήγηση για τη δημιουργία ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου για το καλοκαίρι, εγκρίθηκε στα τέλη του 2025. Η απόφαση αφορά την θερινή διαδρομή, με αφετηρία την οδό Ακρίτα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στη Δημοτική Επιτροπή, η οποία είχε ως αντικείμενο τη ρύθμιση αφετηριών και τη χορήγηση των απαραίτητων βεβαιώσεων για τη βατότητα των οδών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαδρομών, εκφράστηκαν επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση σχετικά με τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η λειτουργία του τουριστικού τρένου στην ήδη επιβαρυμένη κυκλοφορία της Ναυαρίνου τους θερινούς μήνες. Το δρομολόγιο θα ξεκινάει από την Ακρίτα, μεταξύ της Κορώνης και της Σανταρόζα, θα φτάνει στον κόμβο “Φωτεινή” και θα επιστρέφει, μένοντας να φανεί αν θα υπάρξει κάποια τροποποίηση του δρομολογίου, σε δεύτερο χρόνο, εφόσον χρειαστεί.