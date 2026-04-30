Καλαμάτα: Στην κυκλοφορία Κεφάλα και Χρ. Παγώνη - Κλείνει από τη Δευτέρα η Νέδοντος

Στην κυκλοφορία δόθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης η οδός Κεφάλα μεταξύ Σιδηροδρομικού Σταθμού και Αρτέμιδος και η οδός Χρ. Παγώνη μεταξύ των οδών Αντωνοπούλου και Κεφάλα, δίνοντας μια “ανάσα” στο κυκλοφοριακό της πόλης.

Παράλληλα, σε συνέχεια των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στην οδό Κεφάλα και στην οδό Νέδοντος (μεταξύ Κεφάλα και Μητροπέτροβα) από τον ανάδοχο του έργου «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας», από την Δευτέρα 4 Μαΐου οι εργασίες θα επεκταθούν για την ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Νέδοντος, με απαγόρευση της κυκλοφορίας στην εν λόγω οδό.

Στην συγκεκριμένη φάση κατασκευής θα ισχύουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Νέδοντος μεταξύ των οδών Κεφάλα και Γιατράκου και στην οδό Μητροπέτροβα μεταξύ των οδών Νέδοντος και Χρ. Παγώνη, απαγόρευση δεξιάς στροφής από την οδό Κεφάλα στην οδό Νέδοντος, και παράκαμψη για όλα τα οχήματα μέσω των οδών Κεφάλα – Αρτέμιδος – 23ης Μαρτίου – Νέδοντος. Η είσοδος – έξοδος στο κεντρικό πάρκινγκ θα πραγματοποιείται μέσω του δυτικού παραδρόμου, στον οποίο δεν θα απαγορευτεί η κυκλοφορία. Επίσης, θα ισχύσουν αλλαγές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με κατάργηση των παρακάμψεων των δρομολογίων μέσω της οδού Δημοσθένους. Η αφετηρία / στάση ανταπόκρισης επανέρχεται επί της οδού Κεφάλα (είχε μεταφερθεί στις στάσεις «Κεντρικό Πάρκινγκ» και «Ταξιάρχες»). Παράλληλα, θα ισχύσει προσωρινή μεταφορά της στάσης «Κεντρικό Πάρκινγκ» από την οδό Νέδοντος στην οδό Αρτέμιδος στο ίδιο ύψος.