Για Σεπτέμβριο 2027 πάνε τα δίκτυα αποχέτευσης του Πεταλιδίου

Την εκτίμηση αυτή έκανε, απαντώντας σε ερώτηση του συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Γιάννη Μπαρακάρη, ενώ ενημέρωσε ότι μέχρι τώρα, εδώ και 2 χρόνια που έχει ξεκινήσει το έργο κατασκευαστικά βρίσκεται μόλις στο 22%, καθώς έχουν γίνει τα 4 χιλιόμετρα από τα συνολικά 18 που προβλέπονται.

Για το έργο της μονάδας βιολογικού καθαρισμού ο κ. Κοντοθανάσης ανέφερε ότι ακυρώθηκε ο διαγωνισμός και η επιλογή προσωρινού μειοδότη, καθώς οι δύο πρώτοι μειοδότες έκαναν ενστάσεις ο ένας κατά του άλλου. “Η δημοπράτηση θα γίνει από την αρχή, αφού συμμορφωθούμε με τις υποδείξεις της Ενιαίας Αρχής”, είπε ο αντιδήμαρχος.

Πληροφόρησε, επίσης, ότι ο ανάδοχος έχει δεσμευτεί πως από τον Ιούνιο θα δουλεύουν 4 συνεργεία για το έργο της αποχέτευσης, το ένα για αποκαταστάσεις, ενώ δήλωσε πως εργασίες στον κεντρικό δρόμο και την πλατεία θα γίνουν από τέλη Αυγούστου με Σεπτέμβριο.

Σχολιάζοντας την πορεία των δύο έργων, ο κ. Μπαρακάρης παρατήρησε ότι τα πράγματα έρχονται στην πραγματική τους διάσταση και πως ο ίδιος δικαιώθηκε όταν είχε θέσει το θέμα και πριν 3 μήνες, ενώ επέκρινε τον δήμαρχο που είχε αφήσει να εννοηθεί ότι είναι στους ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνει το έργο. Ζήτησε από τη δημοτική αρχή “να λέμε την αλήθεια στον λαό” και να υπάρχει σύμπνοια και συνεργασία με την αντιπολίτευση.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος είπε ότι όλα τα έργα έχουν δυσκολίες κι επισήμανε πως το έργο της αποχέτευσης χρηματοδοτείται από πρόγραμμα που δεν χρηματοδοτεί έργα με τόσο υψηλό προϋπολογισμό (πάνω από 10 εκ. ευρώ) κι έκανε λόγο για επιλογή κι εξαγγελία από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, που είχε πολλά αιτήματα και για παρακολούθηση του έργου από τους κυβερνώντες.

Γ.Σ.