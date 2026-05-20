Η Agrexpo στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο, η εκδήλωση συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον, με αξιοσημείωτη συμμετοχή και ξένων επισκεπτών της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι παρευρισκόμενοι γνώρισαν την ιστορία της εταιρείας και τη διαδρομή των προϊόντων της από τον μεσσηνιακό αγρό στις διεθνείς αγορές. Παρουσιάστηκαν οι σειρές Faris, με βιολογικό και ΠΟΠ ελαιόλαδο, και Adam & Eve, με χειροσυλλεγμένα ξηρά σύκα, αποξηραμένα στον μεσσηνιακό ήλιο, καθώς και το πλαίσιο πιστοποιήσεων που διασφαλίζει την ποιότητα και την εξαγωγική αξιοπιστία της εταιρείας σε αγορές ανά τον κόσμο.

Η συμμετοχή ξένων επισκεπτών στην εκδήλωση ανέδειξε τη δυναμική του Εκθετηρίου ως σημείου επαφής όχι μόνο για το τοπικό κοινό, αλλά και για τουρίστες που αναζητούν γνήσιες εμπειρίες με την τοπική παραγωγή.

Η δράση εντάσσεται στον κύκλο θεματικών παρουσιάσεων που διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας κάθε 1η και 3η Παρασκευή του μήνα, με στόχο την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής μέσα από άμεση επαφή με τους παραγωγούς της.