Ερωτήματα Κατρίτση σε Λεβεντάκη για τη ΔΕΥΑΤ

Ο κ. Λεβεντάκης οδηγεί τη ΔΕΥΑΤ σε κλείσιμο και απώλεια χρηματοδοτήσεων; αναρωτιέται με παρέμβαση του ο Άκης Κατρίτσης επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Τριφυλία ενωμένοι».

Επισημαίνει συγκεκριμένα ερωτήματα που έθεσε και στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΤ, της διοικητικής στελέχωσης και της λειτουργικής ικανότητας της, τον έλεγχο από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, τη διαχειριστική ικανότητα και επάρκεια της, τη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση του βιολογικού καθαρισμού Γαργαλιάνων.

Αναλυτικά ο κ. Κατρίτσης αναφέρει: «Αναπάντητα έμειναν κρίσιμα ερωτήματα που έθεσα στην 3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Τριφυλίας την Τρίτη 19 Μαΐου για την λειτουργία, την οικονομική θέση, τη βιωσιμότητα και τη διαχειριστική επάρκεια της ΔΕΥΑ Τριφυλίας καθώς και για τον διενεργούμενο έλεγχο σε αυτήν.

Αφορμή για την παρέμβασή μου αποτελεί το γεγονός του ελέγχου στη ΔΕΥΑΤ -από τις 15 Απριλίου- εκ μέρους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η ιστορική ειρωνεία, ο έλεγχος προκλήθηκε μετά την μήνυση του τότε Προέδρου κ. Αυρηλιώνη, παρουσία και του Δημάρχου, κατά όσων υπέγραψαν την απογραφή των παγίων της ΔΕΥΑΤ το 2015.

Επειδή ανησυχώ τόσο για την βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΤ και για την ικανότητά της να υπηρετεί τον Τριφυλιακό λαό, αλλά επειδή ανησυχώ και για την τύχη της ολοκλήρωσης του Βιολογικού Καθαρισμού Γαργαλιάνων, ρώτησα αλλά δεν έλαβα υπεύθυνες απαντήσεις, σε ένα ομιχλώδες Δημοτικό Συμβούλιο με άστοχες, επιθετικές και προσβλητικές παρεμβάσεις του κ. Λεβεντάκη:

1ον. Οικονομική Βιωσιμότητα ΔΕΥΑΤ: Όπως αποκαλύφθηκε το Δεκέμβρη του 2025 συζητώντας την αναπροσαρμογή των τελών της ΔΕΥΑΤ, από τα στοιχεία εταιρείας που πλήρωσε η ΔΕΥΑΤ για την αποτύπωση της οικονομικής της κατάστασης, μέσα σε έξι χρόνια η διοίκηση Λεβεντάκη επιβάρυνε την Επιχείρηση με 6 εκ. ευρώ χρέη και έτσι η Πλειοψηφία τους αποφάσισε αύξηση τελών ύδρευσης - αποχέτευσης από +180 έως πάνω από +300%, ίσως την μεγαλύτερη αύξηση πανελληνίως.

Όλοι ξέρουμε για την κακή, αδιαφανή και αναποτελεσματική οικονομική διαχείριση τόσο στον τομέα των εξόδων (απαιτήσεις τρίτων που βλέπουμε προσφυγές στα δικαστήρια και η απαράδεκτη απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ με πρόεδρο Λεβεντάκη όπου ενέκριναν οφειλή περί τις 200.000 ευρώ σε εταιρεία και μετά από 11 μήνες το ίδιο Δ.Σ. με τον σημερινό πρόεδρο αποφάσισε ότι δεν υπάρχει οφειλή και η εταιρεία κατέφυγε στα δικαστήρια) όσο και των εσόδων (οφειλές παραγράφονται, υδρόμετρα δεν αγοράζονται ούτε αλλάζουν κ.α.).

Τελικά, ποια είναι η πραγματική οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑΤ, τι χρωστάει και πως θα γίνει βιώσιμη; Έχουν συντάξει και πότε τα αναγκαία Γενικά Σχέδια Υπηρεσιών Ύδατος (ΓΣΥΥ) και την Ετήσια Έκθεση Προγραμματισμού (ΕΕΠ) όπως απαιτεί η πρόσκληση του ΠΕΚΑ σε εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 5037/2023;

2ον. Διοικητική στελέχωση – λειτουργική ικανότητα: Πως θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΤ με τον ισχύοντα ΟΕΥ του 2016 και με την σημερινή στελέχωση (χωρίς Τεχνική Υπηρεσία, χωρίς μηχανικούς και υδραυλικούς και εργατοτεχνικό προσωπικό, χωρίς οργανωμένο λογιστήριο); Είναι δυνατόν η ΔΕΥΑΤ ως φορέας Διαχείρισης – Πάροχος Ύδατος να ανταποκριθεί στο σύνθετο και τεράστιο έργο της; Μετά από εξίμισι χρόνια πότε σκοπεύουν να τροποποιήσουν τον ΟΕΥ και να έρθει σε μια κανονικότητα η ΔΕΥΑΤ; Έχουν ολοκληρωμένη πολιτική στελέχωσης;

3ον. Έλεγχος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: Γιατί δεν μας ενημερώνουν υπεύθυνα ποιο είναι το αντικείμενο του ελέγχου και ποια τα ευρήματα; Αληθεύει ότι ακουμπά και την δική τους περίοδο και ότι έχουν τεθεί ζητήματα αξιοπιστίας των ετήσιων ελέγχων από τους Ορκωτούς Λογιστές που εκείνοι επέλεξαν;

4ον. Διαχειριστική Ικανότητα – Επάρκεια της ΔΕΥΑΤ: Από τις 18 Μαΐου 2023 ψηφίστηκε και ισχύει ο Νόμος 5037 όπου στο άρθρο 3, παράγραφος 2 αναφέρει ότι «για την αξιολόγηση από τη ΡΑΑΕΥ της διαχειριστικής τους ικανότητας οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος υποβάλλουν αμελλητί φάκελο και η ΡΑΑΕΥ συντάσσει ετήσια έκθεση αξιολόγησης της διαχειριστικής ικανότητας των παρόχων (ΔΕΥΑ)». H έλλειψη της πιστοποίησης από τη ΡΑΑΕΥ θα έχει συνέπεια τη μη χρηματοδότηση της ΔΕΥΑΤ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (Νόμος 5264/2025, άρθρο 82, παρ. 1 & 2). Άρα, έργα όπως αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Κυπαρισσίας (για το οποίο δεν έχουν ούτε μελέτη), έργα αποχέτευσης όπως ο Βιολογικός Γαργαλιάνων, δεν μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης. Αφού λοιπόν η διαχειριστική ικανότητα και επάρκεια είναι το «κλειδί» για να λάβει η ΔΕΥΑΤ χρηματοδοτήσεις, γιατί εδώ και τρία χρόνια δεν έχει υποβάλλει φάκελο στην ΡΑΑΕΥ για να λάβει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας; Επίσης, αν η ΔΕΥΑΤ δεν έχει πιστοποιηθεί ως Πάροχος Υδατος μέχρι το τέλος του 2027, θα οδηγηθεί σε κλείσιμο με βάση το Νόμο.

5ον.Χρηματοδότηση και ολοκλήρωση Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟ.ΚΑ.) Γαργαλιάνων: Όλα τα ανωτέρω έχουν άμεση επίδραση στην χρηματοδότηση και υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου των Γαργαλιάνων. Είναι γνωστά:

α. Μετά από εξίμιση χρόνια δεν έχουν αποκτήσει τη γη που χρειάζεται για τη Μονάδα Επεξεργασίας (ΕΕΛ) και τη διέλευση του αγωγού,

β. Δεν έχουν δημοπρατήσει την Μονάδα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ),

γ. Δεν έχουν απορροφήσει ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ για το έργο του ΒΙΟ.ΚΑ.,

δ. Το έργο δεν έχει μέχρι σήμερα απόφαση ένταξης στο ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΠΕΚΑ) και από τις 15 Νοεμβρίου 2025 βρίσκεται σε χρηματοδοτικό κενό. Και δεν μπορώ να φανταστώ να οδηγηθεί το έργο σε αδιέξοδο ή σε απαιτήσεις του αναδόχου με ανεξόφλητους τοκοφόρους λογαριασμούς… Απεναντίας ο κ. Λεβεντάκης μας έμπλεξε εδώ και ένα χρόνο σε ένα ανερμάτιστο αδιέξοδο με την φοβερή ιδέα για τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων και διάθεσή τους στο Ξηρόρεμα, που όμως δεν χρηματοδοτείται από το ΝΕΟ ΕΣΠΑ! Τόσοι ειδικοί συνεργάτες, τόσοι σύμβουλοι και ο Τεχνικός Σύμβουλος και μας οδήγησε σε αυτό το αδιέξοδο. Ευτυχώς που δεν του το επέτρεψε η Πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου με απόφαση στην οποία κατέστη μειοψηφία.

Η ιστορία καθιστά τον κ. Λεβεντάκη υπεύθυνο για ό,τι συμβεί στη ΔΕΥΑΤ και στο έργο του ΒΙΟ.ΚΑ. Γαργαλιάνων. Τον καθιστά υπεύθυνο αν η Τριφυλία χάσει την αρμοδιότητα να διαχειρίζεται μόνη της τους υδατικούς πόρους, αφού αυτή θα την αναλάβουν άλλοι. Έχει στο ακέραιο την Ιστορική Ευθύνη των επιλογών του και η Τριφυλία δεν πρέπει να του το επιτρέψει».