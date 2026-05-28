Ανάγκη για Δημοτικό κτηνιατρείο και μαζικές στειρώσεις: Χρόνιο το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων

Το ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα σημαντικά και διαχρονικά θέματα για τον Δήμο Καλαμάτας.

Παρά τα χρήματα που διατίθενται κάθε χρόνο, οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες, ενώ το πρόβλημα, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά χωρίς συστηματική καταγραφή και εκτεταμένο πρόγραμμα στειρώσεων.

Το θέμα έφερε στην πρόσφατη λογοδοσία της δημοτικής αρχής η δημοτική σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη, ασκώντας κριτική για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται ο Δήμος το ζήτημα των αδέσποτων ζώων.

«Βάζουμε λεφτά σε ένα βαρέλι που δεν έχει πάτο», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει σημαντικά ποσά, περίπου 200.000 ευρώ τον χρόνο, χωρίς όμως, όπως υποστήριξε, να υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος και κυρίως χωρίς να φαίνεται ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η κα. Καντζιλιέρη ζήτησε για ακόμη μία φορά την ίδρυση δημοτικού κτηνιατρείου και την εφαρμογή ενός μεγάλου προγράμματος στειρώσεων, υπογραμμίζοντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η συνεχής αύξηση του αριθμού των αδέσποτων.

Σύμφωνα με την ίδια, στο κέντρο της πόλης δίνεται η εντύπωση ότι δεν υπάρχουν πολλά αδέσποτα, καθώς περίπου 450 σκυλιά του Δήμου Καλαμάτας φιλοξενούνται από εθελοντές του φιλοζωικού. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ζώα δηλωμένα στον Δήμο, με τσιπάκι, τα οποία περισυλλέγονται, περνούν από κτηνίατρο, εμβολιάζονται, αποπαρασιτώνονται και στη συνέχεια φιλοξενούνται επ’ αόριστον από εθελοντές.

Η δημοτική σύμβουλος σημείωσε ότι ο Δήμος δίνει 100 τσουβάλια τροφής τον μήνα, δηλαδή 1.200 τσουβάλια τον χρόνο, ωστόσο, όπως υποστήριξε, για να τραφούν επαρκώς τα 450 σκυλιά απαιτούνται περίπου 400 τσουβάλια τον μήνα, δηλαδή 4.800 τσουβάλια τον χρόνο. Επισήμανε επίσης ότι η αποπαρασίτωση δεν γίνεται μία φορά, αλλά χρειάζεται κάθε μήνα, ενώ τα εμβόλια πρέπει να επαναλαμβάνονται ετησίως, με το βάρος αυτών των αναγκών να πέφτει σε μεγάλο βαθμό στους εθελοντές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διανομή ζωοτροφών. Όπως είπε, ο Δήμος αγοράζει κάθε χρόνο περίπου 5.600 τσουβάλια για σκυλιά και 200 για γάτες, θέτοντας το ερώτημα με ποια κριτήρια διανέμονται οι ποσότητες αυτές και αν υπάρχει σαφής καταγραφή για το πού και σε πόσα ζώα καταλήγουν. Ζήτησε, μάλιστα, να υπάρχει λίστα με το ποιος σιτίζει τι, ώστε να διαπιστώνεται αν οι τροφές πηγαίνουν πράγματι σε αδέσποτα και όχι σε δεσποζόμενα ζώα.

Η κα. Καντζιλιέρη στάθηκε και στο διαδημοτικό κυνοκομείο, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να θεωρείται από μόνο του λύση στο πρόβλημα, καθώς, όπως ανέφερε, προβλέπει μόλις 44 θέσεις για δύο Δήμους, δηλαδή 22 θέσεις για την Καλαμάτα. «Η μόνη λύση είναι οι στειρώσεις. Να δημιουργηθεί δημοτικό κτηνιατρείο», τόνισε.

Παράλληλα, έθεσε μια σειρά ερωτημάτων προς τη Δημοτική Αρχή, ζητώντας να διευκρινιστεί πόσοι κτηνίατροι θα απασχολούνται στο κτηνιατρείο του διαδημοτικού κυνοκομείου, αν θα πραγματοποιούνται στειρώσεις, αν εξετάζεται η δημιουργία δημοτικού κτηνιατρείου στην πόλη, αν έχει γίνει καταγραφή των αδέσποτων και με ποια κριτήρια δίνονται οι τροφές. Ρώτησε επίσης γιατί δεν υπάρχει συνέχεια στο πρόγραμμα στειρώσεων, τονίζοντας ότι ακόμη και οι 120 στειρώσεις σκύλων και οι 60 γατών τον χρόνο δεν επαρκούν.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, σημείωσε ότι ο Δήμος διαθέτει πολύ περισσότερα χρήματα από άλλους Δήμους για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, υπογραμμίζοντας ότι πραγματοποιούνται και άλλες δράσεις και προσπάθειες. Ανέφερε επίσης ότι έχει προσληφθεί άτομο από τον Φιλοζωικό Όμιλο, μέσω προγράμματος της ΔΥΠΑ, το οποίο ασχολείται με τα θέματα των αδέσποτων.

Σε ό,τι αφορά το δημοτικό κτηνιατρείο, σημείωσε ότι η κτηνίατρος του Δήμου, η οποία έχει αποχωρήσει, δεν συμφωνούσε με την ίδρυση μιας τέτοιας δομής. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι μπορεί να δημιουργηθεί σχετική υποδομή μέσω του διαδημοτικού κυνοκομείου και με αξιοποίηση χρηματοδότησης.

Ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε ακόμη ότι το πρόβλημα με τα αδέσποτα αφορά κυρίως την περιφέρεια της πόλης και λιγότερο το κέντρο, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα δύσκολο ζήτημα που δεν λύνεται απλά.

Τόνισε ότι ο Δήμος Καλαμάτας καταβάλλει προσπάθειες, αλλά υπογράμμισε πως και οι υπόλοιποι Δήμοι θα πρέπει να κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση, ώστε να υπάρξει συνολικότερη λύση.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος του δημάρχου για το θέμα των αδέσποτων, Παναγιώτης Αγγελάκης, ανέφερε ότι ο Δήμος διαθέτει κάθε μήνα 4.100 κιλά τροφής στον Φιλοζωικό Όμιλο και σε διάφορους εθελοντές. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Δήμος έχει ζητήσει από εθελοντές να υποβάλουν φωτογραφίες και στοιχεία με τα τσιπάκια των σκύλων που ταΐζουν, ώστε να δημιουργηθεί σχετικό μητρώο. Ο ίδιος πάντως, αμφισβήτησε την αναφορά ότι έχει σταματήσει το πρόγραμμα στειρώσεων.

Ο αντιδήμαρχος Γιάννης Μπάκας στάθηκε στα σημαντικά ποσά που διαθέτει ο Δήμος για το θέμα των αδέσποτων, σε αντίθεση, όπως είπε, με την περιορισμένη οικονομική συμβολή του κράτους. Παράλληλα, εξήρε τη δουλειά που γίνεται στις εγκαταστάσεις του Φιλοζωικού, όπου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, φιλοξενούνται περίπου 1.400 σκυλιά.

Η συζήτηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το ζήτημα των αδέσποτων στην Καλαμάτα παραμένει σύνθετο και απαιτεί συντονισμένες παρεμβάσεις. Η καταγραφή των ζώων, ο έλεγχος στη διανομή τροφών, η ενίσχυση των εθελοντών, η συστηματική διενέργεια στειρώσεων και η δημιουργία κατάλληλων δημοτικών υποδομών φαίνεται πως αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο τρόπο.

Τ.Αν.