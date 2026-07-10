5,6 εκ. ευρώ για το δίκτυο ύδρευσης Μεσσήνης από τον Αγιο Φλώρο

Το σημαντικό έργο αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίου Φλώρου για την ενίσχυση της υδρευτικής κατάστασης των Δημοτικών Ενοτήτων Ιθώμης, Ανδρούσας και Μεσσήνης, προϋπολογισμού 5.617.903,23 ευρώ, εντάχθηκε στο πρόγραμμα “Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων” του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας.

Την ένταξή του υπέγραψε ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, - μαζί με άλλα 5 έργα Δήμων και ΔΕΥΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου -, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης την Τετάρτη, στα γραφεία της Περιφέρειας, στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο Μεσσήνης, “πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας, ορθολογικής διαχείρισης του νερού, που αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων δημοτών και διασφαλίζει τη βιώσιμη υδροδότηση του Δήμου για τις επόμενες δεκαετίες. Το έργο αυτό αποτελούσε προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή, ήδη από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα εντατικής δουλειάς για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και σχετικών αδειοδοτήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν το 2021 και ολοκληρώθηκαν το 2025.

Με βάση την ίδια ενημέρωση πρόκειται για αντικατάσταση αγωγού μήκους 16.745 μέτρα που θα διέρχεται από τους οικισμούς Βαλύρας, Λάμπαινας, Αριστοδημείου, Εύας, Αμφιθέας και θα καταλήγει στην υφιστάμενη δεξαμενή της Μεσσήνης.

Το έργο θα είναι πολλαπλής ωφέλειας, αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής, καθώς θα αντιμετωπίσει τη λειψυδρία και θα καλύψει τις αυξημένες υδρευτικές ανάγκες των νοικοκυριών των προαναφερόμενων οικισμών, λαμβάνοντας υπόψη και τις μελλοντικές ανάγκες των επόμενων δεκαετιών που θα προκύψουν από την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν οι υδάτινοι πόροι, θα περιοριστεί η αλόγιστη εκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα και θα εξαλειφθούν οι απώλειες νερού. Θα βελτιωθεί η ποιότητα του πόσιμου νερού με χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την χρηματοδότηση αυτού του αναπτυξιακού έργου υποδομής και ευχαρίστησε τον υπουργό Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, όχι μόνο για την παρουσία και ενημέρωση που έκανε για το έργο αλλά και για το έμπρακτο ενδιαφέρον του για την επίλυση των βασικών ζητημάτων ύδρευσης. Ευχαρίστησε επίσης τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό για την υποστήριξη και βοήθειά του, ώστε να χρηματοδοτηθεί το έργο, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα υλοποίησής του, καθώς και τον γ.γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη για την άριστη συνεργασία.