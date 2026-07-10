Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος: Ο Κωνσταντίνος Ρομπάκης επανεξελέγη πρόεδρος

Ο σύμβουλος Κωνσταντίνος Ρομπάκης επανεξελέγη πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος, για τα επόμενα 2,5 χρόνια της υφιστάμενης αυτοδιοικητικής περιόδου.

Ο κ. Ρομπάκης πήρε 18 ψήφους, ενώ υπήρξαν μία λευκή ψήφος κι ένα “παρών”.

Ομόφωνα, με 20 ψήφους, επανεξελέγησαν αντιπρόεδρος η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σοφία Τσόπελα και γραμματέας ο σύμβουλος της πλειοψηφίας Γιάννης Πανταζόπουλος.

Στη Δημοτική Επιτροπή, με πρόεδρο τον δήμαρχο Παναγιώτη Καρβέλα, εξελέγησαν τακτικά μέλη:

Από την πλειοψηφία οι Δημήτρης Γαϊτάνης, Αναστάσιος Χρονόπουλος, Γιάννης Σαρδέλης και Διονύσιος Αγγελόπουλος, με 13 ψήφους.

Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας οι Δημήτρης Καφαντάρης και Ευσταθία Σπυροπούλου, με 6 και 5 ψήφους, αντίστοιχα.

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν: Από την πλειοψηφία οι Μιχάλης Καραβίδας, Γιώργος Κουφόγιωργας, Παναγιώτης Λίγγρης και Παναγιώτης Μαργιάννης, με 12 ψήφους.

Και από τη μειοψηφία οι Θάνος Ραδιώτης με 4 ψήφους και Νικόλαος Γιαννακόπουλος με 3.

Ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας συνεχάρη το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα εκλεγμένα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής για την εκλογή τους και τους ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι με πνεύμα συνεργασίας, υπευθυνότητα και προσήλωση στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση του έργου της δημοτικής αρχής και στην αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Πύλου - Νέστορος προς όφελος των πολιτών.