Ο δήμαρχος Selva Μαγιόρκας στο δημαρχείο της Πύλου

Το δήμαρχο Joan Rotger συνόδευαν ο Alejandro Ysasi, διευθυντής του Πολιτιστικού Ιδρύματος Joan Miró του Δήμου Palma, καθώς και ο φωτογράφος-εικαστικός Oscar Pipkin, δημιουργός της έκθεσης φωτογραφίας «Ο Προδομένος Προμηθέας».

Σύμφωνα με ενημέρωση από το δήμο, “κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε με τον συντονισμό του Πολιτιστικού Οργανισμού «Οι Δρόμοι της Ελιάς», συζητήθηκαν οι προοπτικές διαμόρφωσης ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πύλου-Νέστορος, του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Selva Μαγιόρκας. Στο επίκεντρο του διαλόγου βρέθηκαν η ανάδειξη της ελιάς ως κοινού στοιχείου της μεσογειακής ταυτότητας, η προώθηση της ειρήνης και της Μεσογειακής Διατροφής, η ανάπτυξη δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του ελαιοτουρισμού, της εκπαίδευσης και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς και η ενίσχυση της αγροτικής ανθεκτικότητας και η προστασία των μεσογειακών πολιτιστικών τοπίων.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, στο νέο διατηρητέο κτίριο “Συγγρού” στη Μεθώνη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Ο Προδομένος Προμηθέας» του Oscar Pipkin, παρουσία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων και πλήθους επισκεπτών. Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων που προάγουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και ενισχύουν τους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των μεσογειακών περιοχών.

Ο Παν. Καρβέλας, δήλωσε: «Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος επενδύει σε ουσιαστικές διεθνείς συνεργασίες που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Η ελιά, η πολιτιστική μας κληρονομιά και οι κοινές μεσογειακές αξίες αποτελούν γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους λαούς της Μεσογείου. Η σημερινή συνάντηση, αλλά και τα εγκαίνια της έκθεσης “Ο Προδομένος Προμηθέας” στη Μεθώνη, επιβεβαιώνουν ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο εξωστρέφειας, συνεργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης για τον τόπο μας».