Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Εγκρίνει την πιάτσα ταξί στην Αριστομένους

Τη δημιουργία πιάτσας ταξί στην οδό Αριστομένους, απέναντι από την κεντρική πλατεία Καλαμάτας, μεταξύ Γεωργούλη και Βαλαωρίτου, αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα η Δημοτική Επιτροπή και μεθαύριο Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για τη μετακίνηση της πιάτσας ταξί στη Γεωργούλη και της πιάτσας στη Βαλαωρίτου, η οποία καταργήθηκε με το έργο της αστικής ανάπλασης οδών στο κέντρο της πόλης.

Η δημιουργία πιάτσας ταξί στην Αριστομένους ήταν αίτημα του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί της πόλης.

Στην εισήγηση που υπογράφει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, αναφέρεται:

“Προκειμένου να εξορθολογιστεί η στάθμευση και να εξυπηρετείται το επιβατικό κοινό (κάτοικοι και επισκέπτες) με ταξί, προτείνεται διαχείριση της στάθμευσης στην εν λόγω περιοχή, ως εξής:

Κατάργηση της πιάτσας ταξί της οδού Γεωργούλη και μετατροπή των θέσεων αυτών σε γενικές

θέσεις στάθμευσης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων. Κατάργηση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης στην οδό Αριστομένους μεταξύ των οδών Γεωργούλη και Βαλαωρίτου. Μετακίνηση της γενικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ της οδού Αριστομένους προς τα βόρεια, ώστε να γίνεται χρήση και της ράμπας ΑμεΑ (εκεί που υπήρχε μία θέση ταξί). Διατήρηση της αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ και της θέσης τροφοδοσίας στην οδό Αριστομένους πριν τη διασταύρωση με την οδό Βαλαωρίτου. Μετατροπή των υπόλοιπων θέσεων μεταξύ γενικής και αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ σε πιάτσα ταξί”.