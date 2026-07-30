Εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης υποδομών σε σχολεία της Καλαμάτας

Σειρά από παρεμβάσεις και εργασίες που αφορούν την αναβάθμιση, τη συντήρηση υποδομών και την αποκατάσταση φθορών σε σχολεία του Δήμου Καλαμάτας είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο.

Πρόκειται για εργασίες που εκτελούνται από συνεργεία εργολάβων ή συνεργεία των Τμημάτων Αυτεπιστασίας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αφορούν μεταξύ άλλων ελαιοχρωματισμούς, αποκατάσταση φθορών, αντικατάσταση εξοπλισμού, συντηρήσεις υποδομών, αναβάθμιση προαυλίων κ.ά.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου, η χρηματοδότηση για τις παρεμβάσεις γίνεται μέσα από Δημοτικούς Πόρους, αλλά και μέσω αξιοποίησης χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων που υλοποιούν οι Κτιριακές Υποδομές, όπως το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο και Βασίλη Κουτραφούρη, επισκέφτηκε σχολικές μονάδες που εξελίσσονται παρεμβάσεις, ενημερώθηκε για εργασίες που έχουν υλοποιηθεί αλλά και για την πρόοδο εν εξελίξει παρεμβάσεων.

Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αναγκών από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.