Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Προσπάθεια αξιοποίησης του Αεροδρομίου Τριόδου

Απόφαση για την αξιοποίηση του Αεροδρομίου Τριόδου ως οργανωμένου κέντρου μηχανοκίνητου αθλητισμού με ιδιωτικό πιστοποιημένο φορέα, μέσω υπεκμίσθωσης, που θα προκύψει από δημοπρασία, έλαβε κατά πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, το απόγευμα της Δευτέρας.

Για την παραχώρηση - υπεκμίσθωση που θα είναι για 9 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για άλλα 3, υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΓΕΑ.

Την πρόταση αξιοποίησης καταψήφισε η μειοψηφία, χωρίς επί της ουσίας να διαφωνεί, όμως, η όλη συζήτηση έγινε σε κλίμα αντιπαράθεσης και τοξικότητας και ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος κατηγόρησε τη μειοψηφία για προσπάθεια να εμποδίσει την αξιοποίηση, να ανακόψει το έργο της δημοτικής αρχής και πως είναι με τη στασιμότητα.

Αρχικά, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Αθανασακόπουλος αναφέρθηκε στο ιστορικό της παραχώρησης του Αεροδρομίου Τριόδου, έκτασης 380 στρεμμάτων από το ΓΕΑ στο Δήμο Μεσσήνης για τη δημιουργία οργανωμένου κέντρου μηχανοκίνητου αθλητισμού από τον Δήμο ή από φορέα που ανήκει στον Δήμο και για προώθηση αγροτικών και τουριστικών προϊόντων.

Είπε ότι η Μονοπρόσωπη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Αυτοκινητοδρομίου Μεσσήνης δεν έχει προσωπικό και μέσα να το λειτουργήσει και πως τελικά το ΓΕΑ συμφώνησε με την υπεκμίσθωση 73 στρεμμάτων του Αεροδρομίου σε ιδιωτικό φορέα, με ποσοστό 20% επί του τιμήματος να δίνεται στο ΤΑΕΘΑ (Ταμείο Ακινήτων Εθνικής Αμυνας).

Εντονη κριτική στη δημοτική αρχή άσκησαν οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας (Μπαρακάρης Γιάνναρη, Κ. Θεοδωρακόπουλος, Γεωργακόπουλος) για: Το γεγονός ότι είχε προχωρήσει διαδικασίες υπεκμίσθωσης χωρίς την έγκριση του ΓΕΑ, υποστηρίζοντας πως η υπευθυνότητα της αντιπολίτευσης ανέδειξε τα προβλήματα και καθόρισε τη νόμιμη διαδικασία. Τη μη πρόβλεψη αξιοποίησης των υπόλοιπων στρεμμάτων, την απουσία εισήγησης – γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν ευθύνη και δεν θα πάνε κατηγορούμενοι σε περίπτωση ατυχήματος.

Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Κώστας Κατσούλης ψήφισε “παρών”, γιατί δεν υπάρχει γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας ότι οι σύμβουλοι έχουν ευθύνη..

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Μαλιώτης μίλησε για ιδανική θέση του Αεροδρομίου Τριόδου δίπλα στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας, κοντά στην Καλαμάτα και τον αυτοκινητόδρομο και παρατήρησε πως “θέλουμε την αξιοποίησή του και είμαστε με τη νομιμότητα, να μην γίνει ατύχημα και πάμε φυλακή”. Μάλιστα, είπε στον δήμαρχο ότι θα περίμενε “ένα μπράβο, που βοηθήσαμε να μπει το νερό στο αυλάκι”.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος ανέφερε ότι “θέλουμε να βάλουμε την αξιοποίηση του Αεροδρομίου Τριόδου σε καλύτερη βάση, σε οριοθετημένο πλαίσιο, να αναβαθμιστούν οι υποδομές”, ενημέρωσε πως “ο ανάδοχος θα αναλάβει και το κόστος των παρεμβάσεων”, ενώ για τα υπόλοιπα στρέμματα προέτρεψε “να κάνουμε προτάσεις αργότερα” και πρότεινενα αξιοποιηθούν για πολιτιστικές δράσεις, για προβολή αγροτικών και τουριστικών προϊόντων.

Μίλησε για πολυετή σύμβαση για να κάνει ο ανάδοχος υποδομές, για “μια ακόμα πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής που στέφεται με επιτυχία, για “μια καλή μέρα για το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς ολοκληρώνεται 6μηνη διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες”, ενώ ξεκαθάρισε ότι υπάρχει “συμβατική υποχρέωση και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων”.

Γ.Σ.