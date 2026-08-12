Ολοκληρώθηκε η 3η κατασκηνωτική περίοδος στην Αγία Μαρίνα Ταϋγέτου

Ολοκληρώθηκε χθες Τρίτη η 3η κατασκηνωτική περίοδος στην Αγία Μαρίνα Ταϋγέτου για τη φετινή θερινή περίοδο και σήμερα ξεκινάει η 4η και τελευταία για παιδιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο Καλαμάτας, ο συνολικός αριθμός των παιδιών που έχουν φιλοξενηθεί στην κατασκήνωση από την έναρξη της σεζόν έως και σήμερα (χθες) ανέρχεται στους 381 κατασκηνωτές, επισφραγίζοντας μια δημιουργική και ασφαλή περίοδο γεμάτη δραστηριότητες, παιχνίδι και νέες φιλίες.

Σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου ξεκινά η 4η και τελευταία κατασκηνωτική περίοδος με τη συμμετοχή 60 παιδιών. Το προσωπικό και τα στελέχη της κατασκήνωσης είναι πλήρως προετοιμασμένοι να υποδεχθούν τους νέους κατασκηνωτές, προσφέροντάς τους μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη ξεγνοιασιά.

Να σημειωθεί ότι μετά το τέλος της 4ης κατασκηνωτικής περιόδου στις εγκαταστάσεις της Αγίας Μαρίνας Ταϋγέτου θα φιλοξενηθούν περίπου 40 συμπολίτες μας της Τρίτης Ηλικίας.