Οικονομάκος: Προβλήματα στις μετρήσεις και τις βλάβες της ΔΕΥΑΚ – Τι απάντησε ο Καραγιάννης

Το θέμα των υπερβολικών χρεώσεων στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΚ σε πολλούς λογαριασμούς δημοτών, την υποστελέχωση και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην αποκατάσταση ζημιών σε αγωγούς, σε πολλές περιοχές της Καλαμάτας, έθεσε χθες στη συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο σύμβουλος Δημήτρης Οικονομάκος, επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης”.

Αναλυτικά, ο κ. Οικονομάκος ανέφερε ότι “εκτός από τις υπερβολικές χρεώσεις και αυξήσεις, δεν μετράνε τα ρολόγια, δεν είναι σωστές οι ενδείξεις. Μετρούν το επόμενο ή το μεθεπόμενο δίμηνο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές και ο κόσμος να αναγκάζεται να πληρώσει μεγάλα ποσά”. Μίλησε για έντονη υποστελέχωση της ΔΕΥΑΚ και για εργολάβο που δεν ανταποκρίνεται σε συμβατικές υποχρεώσεις. Υποστήριξε ότι εργαζόμενοι κάνουν τη δουλειά του εργολάβου ή και μετρούν για λογαριασμό του και παρατήρησε πως “η αποκατάσταση ζημιών από τον εργολάβο αργεί, αφήνουν το οδόστρωμα ανοιχτό για μέρες και υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων”, καταγράφοντας περιπτώσεις στη Θεμιστοκλέους, στη Ράχη και τη Φυτειά.

Απαντώντας ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης είπε αρχικά ότι “δεν υπάρχουν υπερβολικές χρεώσεις” και παραδέχθηκε πως “με τις σαρωτικές αλλαγές με τον νέο Κώδικα προκαλούνται αρρυθμίες στη μηχανοργάνωση, στις υπηρεσίες. Υπάρχουν προβλήματα σε λογαριασμούς, ταλαιπωρείται ο κόσμος, αλλά έρχεται στη ΔΕΥΑΚ και διορθώνονται”. Πρόσθεσε ότι γίνεται προσπάθεια να υπάρχει κανονικότητα στις μετρήσεις που γίνονται στο τετράμηνο, με τη μηχανοργάνωση, με την εταιρεία που έχει αναλάβει την εκτύπωση των λογαριασμών. Δήλωσε “καμία αντίρρηση” και αναγνώρισε ότι “το προσωπικό είναι λίγο για τις αποκαταστάσεις”. Αποδέχθηκε πως “η σύνδεση με τις παροχές με το νέο δίκτυο ύδρευσης γίνεται αργότερα από τον εργολάβο” κι έκανε λόγο για προσπάθειες από τον επιβλέποντα μηχανικό, το προσωπικό, τον ίδιο και τον γενικό διευθυντή να λύνονται κι επιβεβαίωσε ότι “μετά από ένα μήνα μπαίνουν τα νέα ρολόγια”.

Στη δευτερολογία του ο Δ. Οικονομάκος επισήμανε ότι “η διαπίστωση είναι ότι τα προβλήματα θα συνεχιστούν” κι εκτίμησε πως “είναι πρόβλημα της ιδιωτικοποίησης στις μετρήσεις και θέμα υποστελέχωσης”. Ρώτησε τι γίνεται με τα ηλεκτρονικά υδρόμετρα και αν μπαίνουν κάμερες στο δίκτυο, για να βλέπουν τις βλάβες και να παρεμβαίνουν άμεσα. Ο Ανδρ. Καραγιάννης μίλησε για καθημερινή μέτρηση με δορυφόρο στις Δημοτικές Ενότητες Αρφαρών, Αριος και Θουρίας, για να ενημερώνεται ο κόσμος για τυχόν βλάβες και είπε πως το έργο δεν έχει τελειώσει, αναφέροντας καθυστερήσεις με το Ταμείο Ανάκαμψης. Είπε ότι έτσι βλέπουν τα προβλήματα για να γίνονται αποκαταστάσεις με καλύτερο τρόπο.