Παπαθανάσης: Το Β' εξάμηνο του 2027 η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης του νέου ΕΣΠΑ

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 τοποθετεί τον χρονικό ορίζοντα της διαπραγμάτευσης στην Ε.Ε. για το νέο ΕΣΠΑ, προγραμματικής περιόδου 2028-2034, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ν. Παπαθανάσης.

Η διαπραγμάτευση ως προς το ύψος των κοινοτικών πόρων υπό διαπραγμάτευση για την Ελλάδα ανέρχεται σε 49,5 δισ. ευρώ, αν και όπως επεσήμανε ο κ.Παπαθανάσης απευθυνόμενος σε κοινό εκπροσώπων της επιμελητηριακής και της επιχειρηματικής κοινότητας από όλη τη χώρα, η διαπραγμάτευση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και κατά συνέπεια αυτό το ποσό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως οριστικό.

Τις επισημάνσεις αυτές διετύπωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε το ICC (Διεθνές Επιμελητήριο) και ο πρόεδρός του Πέτρος Δούκας, με την συμμετοχή εκπροσώπων των επιμελητηρίων της χώρας, μελών του, τονίζοντας ότι δεδομένης της κρισιμότητας που διαδραματίζουν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας, κατά την διαπραγμάτευση και ειδικά στην ολοκλήρωσή της, η Ελλάδα πρέπει να διαθέτει ισχυρή ηγεσία, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ως προς την ανάγκη, δε, της ύπαρξης πολιτικής σταθερότητας, η οποία είναι απαραίτητη για την ευδοκίμηση επενδυτικών και επιχειρηματικών προσπαθειών, αναφέρθηκε στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο σήμερα εμφανίζεται ασταθές. Διανύουμε "εποχή αστάθειας" σημείωσε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και την Μ. Ανατολή και στην συνεπακόλουθη άνοδο των ενεργειακών τιμών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ