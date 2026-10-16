Δήλωση Βασιλόπουλου για τις απειλές κατά της Διευθύντριας της Πολεοδομίας: "Η Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να αποδεχθεί πρακτικές εκφοβισμού"

Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος καταδικάζει, με δήλωσή του, την απειλητική επιστολή που εστάλη προς τη διευθύντρια Πολεοδομίας του Δήμου Σταυρούλα Αγρίου , για πολεοδομικά ζητήματα της Μάνης.

“Η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως από τις αρμόδιες αρχές και να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό του αποστολέα και την απόδοση ευθυνών”, τονίζει ο δήμαρχος.

Οπως έγινε γνωστό από τον Δήμο, η αποδέκτης της απειλητικής επιστολής διευθύντρια της Πολεοδομίας ενημέρωσε άμεσα τον δήμαρχο Καλαμάτας, ο οποίος με τη σειρά του κάλεσε την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία δίωξης, με σκοπό τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στη δήλωσή του ο κ. Βασιλόπουλος σημειώνει:

“Καταδικάζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απειλητική επιστολή που εστάλη προς τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, Σταυρούλα Αγρίου. Τέτοιες ενέργειες είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Κανένας εργαζόμενος, κανένα στέλεχος της δημόσιας διοίκησης και κανένας αιρετός δεν μπορεί να γίνεται αποδέκτης απειλών ή εκφοβισμού επειδή ασκεί τα καθήκοντά του.

Στεκόμαστε στο πλευρό της διευθύντριας της Πολεοδομίας και κάθε εργαζόμενου που επιτελεί το έργο του με ευθύνη και σεβασμό στον θεσμικό του ρόλο. Η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως από τις αρμόδιες αρχές και να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό του αποστολέα και την απόδοση ευθυνών.

Η δημοτική αρχή δεν πρόκειται να αποδεχθεί πρακτικές εκφοβισμού, από όπου κι αν προέρχονται και όποιον κι αν στοχεύουν. Η προστασία της αξιοπρέπειας, της ασφάλειας και της ελεύθερης άσκησης των καθηκόντων κάθε εργαζομένου είναι ζήτημα δημοκρατίας, νομιμότητας και σεβασμού προς τους θεσμούς”.