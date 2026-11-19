Προς έγκριση στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας έρχεται η εισήγηση για τη δημιουργία πιάτσας ταξί στην οδό Αριστομένους, μπροστά στην κεντρική πλατεία.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προτείνει η νέα πιάτσα να χωροθετηθεί στο τμήμα ανάμεσα στις οδούς Γεωργούλη και Βαλαωρίτου, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών.

Η χωροθέτηση συζητήθηκε το προηγούμενο διάστημα στις δημοτικές επιτροπές εν μέσω εντάσεων, καθώς οδηγοί ταξί και επαγγελματίες της περιοχής διαφώνησαν για το σημείο.

Μερίδα των επαγγελματιών εξέφρασε την αντίθεσή της στη δημιουργία πιάτσας στην Αριστομένους. Από την πλευρά τους, οι οδηγοί ταξί τόνισαν ότι όλα τα οχήματα της πιάτσας πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένα μπροστά στην πλατεία, ώστε να είναι ορατά στο επιβατικό κοινό.

Σύμφωνα με την εισήγηση, στο συγκεκριμένο τμήμα της Αριστομένους καταργούνται οι θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης και η γενική θέση στάθμευσης για άτομα με αναπηρία μετακινείται βορειότερα, ώστε να εξυπηρετείται από την υπάρχουσα ράμπα. Η πιάτσα προβλέπεται να αναπτυχθεί ανάμεσα στη γενική και την αποκλειστική θέση στάθμευσης ΑμεΑ. Η αποκλειστική θέση και η θέση τροφοδοσίας διατηρούνται πριν από τη διάβαση πεζών, κοντά στη Βαλαωρίτου.

Παράλληλα, η εισήγηση προβλέπει την κατάργηση της πιάτσας στη Γεωργούλη, μεταξύ Αναγνωσταρά και Αριστομένους, και τη μετατροπή των θέσεών της σε θέσεις στάθμευσης για Ι.Χ.

Η κατάργηση της πιάτσας στη Βαλαωρίτου είχε ήδη προβλεφθεί στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του 2022 για την ανάπλαση του κέντρου. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται τώρα να εγκρίνει τη νέα χωροθέτηση και τις αλλαγές στη στάθμευση, μαζί με την αντίστοιχη σήμανση.